Shaní Lozano y Erik Hayser actúan en la serie “Accidente”: retratan el duelo de dos familias adineradas

La actriz veracruzana Shaní Lozano (“Madre de alquiler”) disfruta de interpretar papeles que se vean envueltos en situaciones delicadas, y la acerquen a otras maneras de ver la vida. Desde sus inicios en 2016 (con la obra “Cocktail burlesque”), aprendió cómo construir una relación con esos personajes complejos.

“El teatro me dio muchas bases como actriz, me hace empatizar con ellos, me hace observarlos. Hay cosas de mi personaje con las que no estoy de acuerdo, pero no me corresponde a mí poner mi opinión personal, sino que entender, por qué hace las cosas”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

“Al momento de tener delante de mí el texto, me imagino muchas posibilidades de conflicto, de cómo abordarlo, pero sobre todo no hacerla plana. Lo interesante es cómo evoluciona quien estoy interpretando”, agregó.

Actualmente, participa en la serie “Accidente”, que sigue los trágicos momentos que viven tres familias adineradas, luego de que un incidente con un inflable les arrebata a sus hijos durante una fiesta de cumpleaños.

Shaní da vida a “Yola”, la empleada doméstica de una de las familias, cuyo esposo se ve involucrado en el caso cuando lo culpan por la muerte de los niños. Al respecto, considera que esta mujer es una gran defensora de su gente, y esa convicción guía sus decisiones.

“‘Yola’ tiene este conflicto por un resentimiento de lo que ha vivido, ella aspira a tener algo, pero no lo ve. Siempre cree que le toca trabajar para otras personas, en vez de hacerlo para ella misma”, comentó.

Los enfrentan con la realidad

En el elenco actúan Ana Claudia Talancón, Macarena García, Eréndira Ibarra, Regina Blandón, Alberto Guerra, Mauricio Isaac, Giuseppe Gamba, Erick Elías, Sebastián Martínez, Silverio Palacios y Erick Hayser.

Éste último opinó que hay pocas historias en televisión que, como sucede con esta serie creada por Leonardo Padrón, que tienen tanto que ver con la realidad. Como actor, encuentra emocionante esa búsqueda de encontrar detonantes y similitudes con los personajes.

“Es ver cómo alguien es capaz de traicionar, todas esas cosas que pudieran estar dentro de mí, ocultas en las sombras, ese proceso de aventurarme a imaginar que pudiera ser yo en esas situaciones, me parecen profundamente emocionantes”, dijo el actor, quien interpreta a “David”, el tío de uno de los pequeños fallecidos.

“Al menos desde ahí construyo a personajes que no tienen nada que ver conmigo. Si tengo un amigo que le pasó eso, voy a preguntarle, y encuentro esas similitudes, las hago mías y después las transporto a escena”, agregó.

“Accidente” se compone de 10 episodios, que ya están disponibles en la plataforma Netflix.