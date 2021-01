Superhéroes salvarán cartelera del 2021

Después de un año donde varias series de televisión y películas fueron pospuestas por problemas de producción debido al Covid-19, el 2021 brillará con grandes estrenos. No hay duda que los superhéroes siguen siendo los favoritos del público y así lo demostrarán con el lanzamiento de grandes producciones. Aquí algunas de las más esperadas

Wanda Vision

15 de enero

Esta producción tenía previsto llegar a la TV a finales de 2020, pero Marvel prefirió esperar y convertirla en el primer gran estreno que tendrá Disney+ este año. La serie mezcla el estilo sitcom estadounidense con la acción del Universo Cinematográfico de Marvel y sigue a la pareja de superhéroes Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), quienes aparentemente viven una vida común hasta que sus poderes deben salvar el futuro.

The Falcon and the Winter Soldier

19 de marzo

Otra de las historias más esperadas del universo de Marvel es la protagonizada por esta dupla de superhéroes que no para de pelear entre sí. Eso dará un estilo de comedia a la serie de seis episodios que llegará por Disney+ y que se ubica en el tiempo de Avengers: Endgame, donde ambos deberán formar un equipo para enfrentar a villanos como Zemo (Daniel Brühl) que vuelve después de Civil war.

Loki

Mayo

El villano más querido del universo de Marvel finalmente tendrá su propia historia. Poco se sabe sobre esta trama que será protagonizada por Tom Hiddleston, pero en los avances que el actor ha dado hemos podido ver que se ubicará después de los hechos de Avengers: Endgame y tendrá al personaje de Loki viajando por el tiempo, además de que podría dar pie a la secuela de Dr. Strange, que llegará a cines en 2022.

Hawkeye

Junio

Este es otro de los superhéroes favoritos del público que finalmente tendrá su propia historia en Disney+, pero no se tiene información aún sobre la trama de la historia. De momento se sabe que el rodaje comenzó en noviembre en Atlanta y que entre su reparto se encuentran estrellas de Hollywood como Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga dando vida a Eleanor Bishop y el mexicano Tony Dalton, quien interpretará al mentor de Hawkeye, Jack Duquesne.

Ms. Marvel

2021

Esta serie aun sin fecha de estreno significará el lanzamiento de un nuevo personaje en el universo Marvel. Protagonizada por la debutante Iman Vellani de 18 años, la historia sigue a la inquieta Kamala Khan, una adolescente fanática de los superhéroes que al quedar expuesta a un químico se convierte en una de ellos. Esta será la primera aparición del personaje y volveremos a verlo en la segunda parte de Capitana Marvel.

La Liga de la Justicia: Zack Snyder

Marzo

La tan ansiada versión del director de La Liga de la Justicia será lanzada este año por HBO MAX. Y aunque no es una serie, será presentada en un formato de cuatro episodios que mezclarán imágenes de la cinta estrenada en 2017 con algunas escenas nuevas que se filmaron en el último año. Aún no se sabe cómo llegará a México, pero si HBO MAX no está disponible para entonces, podría incluso llegar a las salas de cine.

Superman and Lois

23 de febrero

DC sigue explotando el universo televisivo que potencio Green Arrow y ahora llega el momento de presentar la historia romántica de Superman y Lois. Más que la acción y la aventura, esta serie de 13 episodios mostrará el lado humano y romántico de la pareja de periodistas. En Estados Unidos la serie llegará por el canal de The CW y en México probablemente lo hará por Warner Channel con fecha aún por confirmar.

¿Y en cine?

Algunas películas tuvieron que posponer su estreno en cines debido a la pandemia. Y aunque esperaban llegar a la gran pantalla para este año, algunas podrían terminar estrenando en plataformas digitales dependiendo las condiciones sanitarias. Aquí algunas de las historias de superhéroes más esperadas.

Morbius

Marzo 19

El esperado papel de Jared Leto tiene previsto su estreno a finales de marzo y se ubicará dentro de las películas que Sony está lanzando como parte de los villanos de Spider-Man. Esta cinta contará con las actuaciones de Michael Keaton, Tyrese Gibson y Matt Smith, entre otros.

Black Widow

Mayo 7

La película protagonizada por Scarlett Johansson tenía previsto su estreno en mayo del 2020 y fue una de las primeras producciones que retrasó su estreno. La cinta llegará un año después a cartelera con el riesgo de terminar estrenando en Disney+ si los cines del mundo no regresan a la normalidad para entonces.

Samaritan

Junio 4

Sylvester Stallone hará su aparición como un superhéroe aparentemente en retiro que es descubierto por un joven veinteañero. Se trata de un thriller mezclado con ciencia ficción que aún continúa en desarrollo, pero podría estrenar en cines a mitad de año.

Venom: Let there be carnage

Junio 25

Tras el éxito taquillero que significó la primera parte, Tom Hardy volverá a transformarse en el popular villano de Spider-Man en esta secuela que contará con un elenco estelar conformado por los nominados al Oscar Michelle Williams y Woody Harrelson

The Suicide Squad

Agosto 8

Aunque la primera parte tuvo una crítica negativa, esta secuela dirigida por James Gunn pinta como una de las favoritas y más esperadas del año. El elenco reúne nuevamente a Margot Robbie, Joel Kinnaman y Viola Davis, incluyendo nuevas figuras como el mexicano Joaquín Cosío, el actor y director Taika Waititiki, Idris Elba y Sylvester Stallone.

The eternals

Noviembre 5

Otra apuesta con un elenco estelar es esta saga que reunirá a Angelina Jolie con Salma Hayek. Dirigida por Chloé Zhao, quien este año podría llevarse el Oscar por Nomadland, la cinta marcará el inicio a la nueva fase de películas de Marvel que continuará con Capitana Marvel en 2020. Esta es la primera película en la que Stan Lee no figurará como productor ejecutivo, tras su muerte en 2018.

Spider Man 3

Diciembre 17

Poco (o casi nada) se sabe sobre la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland. Pero los rumores apuntan a que los Spider Man interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garflield podrían encontrarse por la presencia de Dr Strange en la cinta. De ser así, éste sería uno de los eventos cinematográficos más importantes en la historia de los superhéroes.