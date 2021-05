Susana Alexander se corona como la reina del streaming

Susana Alexander nunca se imaginó que algún día el internet sería su única vía para comunicar sus obras con el público. Pero a un año de iniciada la pandemia, la actriz ya se ha convertido en una especialista de los montajes online y se ha convertido en la Reina del Streaming, como ella misma se denomina.

“Tuve que aprender todo. Pero ahora ya hasta produzco mis propios streamings. Yo ya no me salgo de esto aunque reabran los teatros, seguiré produciendo de esta forma porque me encanta todo lo que implica”, dice desbordando emoción.

Por ahora, la veterana actriz de cine y televisión suma en su carrera cinco producciones vía online: Madre solo hay una y como yo ninguna; Las dos alegres consuegras; Aquí estoy amor; Las mujeres no tenemos llenadera y Locos por el té, montaje que presentará esta noche a través de la plataforma Ticketmaster Live.

“Fue como empezar desde cero. Primero tuve que buscarme una casa productora, porque yo creía que nada más había que aliarse con la boletera, pero no. También tuve que adecuarme al lugar donde grababa porque no era un teatro, sino una casa. Íbamos a la Parisina a comprar las telas negras y demás para el fondo. Todo ha sido aprendizaje.Ahora ya hasta produjimos grandes escenografías y trabajo para tres cámaras”.

La actriz también aprovechó para abrir su página de Facebook y canal de YouTube: El rincón de la cana al aire, donde “ya grabé 70 poemas, leyendas, cuentos y hasta recetas de cocina. Contribuciones para el que quiera verme ahí están”.

Susana Alexander ha dedicado más de seis décadas al mundo del espectáculo tanto en estudios de filmación como en los teatros. Por eso es que la ausencia del público a la hora de actuar no ha sido un tema para ella.

“No se siente porque ya lo traigo conmigo, ya lo conozco. Cuando salgo el día del estreno me emociono porque los veo o porque sé que están ahí, pero igual yo ensayé pensando que no estaban. Después de 60 años de sentir al público, pues ya lo traigo pegadito a mí”.

Esta noche, la actriz recordará una de las obras más memorables en su trayectoria: Locos por el té, una comedia que realizó con el productor teatral Morris Gilbert. La transmisión del show será además una oportunidad para recordar a Cecilia Romo, quien participó en la obra y que murió en agosto pasado por Covid-19.

“Ceci que era muy generosa, siempre escuchaba a sus demás compañeros.Tan es así que una vez un compañero de la obra se acercó a ella para pedirle un consejo porque estaba enamorado de otra compañera; imagínate el grado de confianza que había. Ella era la consejera espiritual o la doctora corazón. Le tenían esa confianza, porque ella creaba esa actitud de poder acercársele y preguntar. Y ahora estamos haciéndole como un homenaje”.

Locos por el té tuvo una temporada en teatro durante 2015. En los 18 meses que se mantuvo en cartelera, de realizaron más de 400 representaciones. El show que se transmitirá esta noche forma parte de una grabación profesional de esta temporada.