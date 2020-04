Tainy, "el arquitecto del reguetón", produce tema de Shakira

En la lista de artistas con los que desea colaborar, Tainy ya puede tachar el nombre de Shakira. Y es que el puertorriqueño grabó uno de los temas que formarán parte del próximo disco de la colombiana, donde ella prestó su voz y él creó toda la música alrededor del tema aún sin título.

“Entre los latinos con los que siempre quise colaborar estaba Shakira y este año se me dio hacer una canción con ella. Fue súper cool ver como es su proceso de trabajo, lo particular que es con cada detalle, lo profesional que es te da una idea de por qué ha sido tan exitosa estos años. Compartir estudio me ayudó un montón y aprendí mucho sobre los detalles y las cosas que se necesitan para que un tema llegue a tener su potencial máximo. Estoy contento del tema”, dice el productor.

La colaboración de Tainy con Shakira ocurre luego de que el puertorriqueño trabajara junto a Justin Bieber. El compositor produjo Habitual, tema perteneciente al disco Changes del canadiense y donde además de la producción también realizó el trabajo en la batería, el teclado y el bajo.

“Trabajar con él fue algo que siempre quise lograr y que poco a poco el trabajo me ayudó a que se den este tipo de oportunidades. La colaboración se dio porque el ingeniero que mezcla toda mi música es el mismo que graba sus vocales desde que era un niño. Me dio oportunidad de mandarle unos instrumentales porque estaba creando canciones para él y de todo lo que envié terminó eligiendo esta”, recuerda.

Considerado por la revista Rolling Stone como el arquitecto del reguetón moderno, Tainy ha sido creador de éxitos como Callaita, de Bad Bunny, que en Spotify tiene más de 576 millones de reproducciones, y Adicta, donde colaboró con Anuel AA y Ozuna, y que después de ser certificada con Disco de Diamante en Estados Unidos en México recibió cuádruple Disco de Platino.

Luego de ser reconocido en los Spotify Awards como el Artista Masculino con Mayor incremento de Fans, el productor está presentando su primer EP como solista: NEON16 Tape: The Kids That Grew Up On Reggaeton, en donde ha colaborado con figuras de la música urbana como Dalex, Álvaro Díaz, Sean Paul, Lauren Jauregui, C. Tangana, Khea, Las Villas, Lennox y Llane, entre otros.

“Con este EP logramos llevar el concepto que queríamos, aprovechando la nueva ola en la música, para mostrar cómo están creciendo y cómo cada uno de ellos tienen estilos diferentes, porque todos crecimos escuchando de alguna manera reguetón, así es que quería darle este reflector a eso”, explica.

Tras el lanzamiento de los sencillos Lento, Mera y Nada, pertenecientes a este EP, Tainy dice que continuará con la creación de un nuevo material, pues su siguiente objeto es lanzar un álbum completo como artista. “De todas las cosas que quiero intentar, los géneros que quiero combinar y los artistas con los que quiero trabajar, ahora estoy buscando darme una oportunidad de hacer algo más personal. Así es que después del lanzamiento del EP dedicaré tiempo a crear algo increíble para el público”, finaliza.