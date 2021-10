Tania Libertad hará homenaje a Manzanero en clausura del Cervantino

Si algo distingue a las composiciones de Armando Manzanero (1935-2020) es la universalidad. No sólo en el sentido emotivo de las letras, sino en la capacidad de adaptarse a diferentes ritmos.

Así lo explica la cantante Tania Libertad quien preparó para el concierto de cierre del 49 Festival Internacional Cervantino (FIC), un homenaje al también cantante yucateco con arreglos que harán un viaje por los ritmos y composiciones más emblemáticas de su trayectoria artística.

“Hice un homenaje en tres discos, en el que tardé seis años. Tengo mucho conocimiento de la obra del maestro, pero él compuso entre 800 y mil canciones, elegí algunas representativas”, explicó sobre el concierto Contigo aprendí. Homenaje a Armando Manzanero del próximo domingo en la Alhóndiga que también se transmitirá en vivo por redes sociales del FIC.

Destacan Adoro, Te extraño, Sé que volverás, Esta tarde vi llover, Por debajo de la mesa, Como yo te amé, entre otras del artista fallecido en diciembre pasado por complicaciones de Covid-19.

“Las canciones no pierden su esencia, pero sí hacemos otra propuesta, las composiciones me permitieron mostrar la sensualidad de sus creaciones, y se acompañarán con videos que realmente me emocionan mucho. Estos arreglos serán la sorpresa del concierto”, detalló.

La intérprete recordó que conoció al compositor en Perú cuando ella tenía poco más de 20 años y era la encargada de abrir los conciertos de Manzanero. En 1995 hicieron una colaboración de tres discos que llevaron a una extensa gira por México y el extranjero lo que permitió consolidar no sólo una relación laboral sino una amistad: “Era mi vecino y le gustaba venir a grabar a mi estudio, una vez trajo un piano hermoso y le dio flojera llevárselo, entonces me lo regaló y aquí lo conservo”.