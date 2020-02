Acabará el reinado en The Crown con la quinta temporada

La exitosa serie The Crown terminará en la quinta temporada, en la que Imelda Staunton asumirá el papel de la reina Isabel II.

Peter Morgan, el creador del galardonado programa de Netflix, había previsto inicialmente seis temporadas para la serie, pero llegó a la conclusión de que era hora de bajar el telón mientras desarrollaba la quinta temporada.

Imelda Staunton will play Queen Elizabeth II in the fifth and final season of The Crown.

"Ahora que hemos empezado a trabajar en las historias de la quinta temporada me ha quedado claro que es el momento y el lugar perfectos para parar", dijo Morgan en un comunicado.

La tercera temporada del programa salió en noviembre pasado con Olivia Colman en el papel de la reina después que Claire Foy la interpretara en las primeras dos temporadas.

Staunton está lista para tomar el relevo de Colman -que ganó un Globo de Oro este año por su actuación- en la temporada final.

"Me ha encantado ver The Crown desde el principio", dijo Staunton en un comunicado. "Como actriz fue muy placentero ver a Claire Foy y Olivia Colman aportar algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento realmente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar The Crown a su conclusión".