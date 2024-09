Todo listo para el Arre: esperan 120 mil asistentes en el festival de regional mexicano

Los Tigres del Norte y Junior H encabezan el elenco de 48 artistas que se presentarán en la segunda edición del Festival Arre este 7 y 8 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, entre los que se encuentran Bobby Pulido, Los Cardenales del Norte, Gerardo Ortiz, y Los Recoditos.

Agrupaciones y solistas del regional mexicano, norteño, banda, y corridos tumbados se reunirán en este evento para el cual los organizadores esperan más de 120 mil espectadores entre los dos días.

Noel Seoane promotora del festival, mostró cómo quedó el mega escenario “La hacienda”en el que se presentarán aproximadamente durante 11 horas las estrellas del regional mexicano.

Los otros escenarios serán Tecate y Little Caesars, en donde se presentarán como actos de cierre Panter Bélico, Lalo Mora, Cuisillos y Codiciado.

El escenario principal cuenta con una escenografía que recrea un pueblo mágico de 65 metros de largo con tres pantallas. “La temática de la escenografía es en base al género musical de onda mexicana, con un audio que superará al del año pasado”, detalló Seoane.

“Estamos muy contentos de la respuesta del público, de la confianza que nos han dado, para darle continuidad a las ediciones, porque no es sencillo en esta época invertir en entretenimiento”, añadió la promotora.

Adelanta que “va a haber sorpresas entre las actuaciones de los grupos y solistas, hay muchísimos artistas invitados que van a ser parte del público y andarán recorriendo los tres escenarios. Hay una actuación sorpresa en La Hacienda que va a causar expectación”.

Sobre la presencia de figuras como Natanael Cano, Junior H, Peso Pluma y Fuerza Regida, que han llevado al corrido tumbado a la escena mundial, contestó: “Peso Pluma para nosotros fue mágico que vino en la primera edición y ahora en este año seguimos con esta línea de grandes figuras, pero sin repetir a ninguno, fue una decisión pensada, para ceder el espacio a otros

“Lo que nos interesa es generar una plataforma para todos los que están creciendo. El año pasado tuvimos a los máximos exponentes en su género”, abundó Seoane.

Para este 2024, hizo mención que “hubo dos o tres agrupaciones que no aceptaron porque no querían arriba de ellos a Junior JH. Sin embargo, nos ha sorprendido que los artistas tradicionales, a diferencia de los nuevos talentos, no son exigentes. Y sí, también pensamos en un Alejandro Fernández o un grupo Bronco, pero por sus agendas, no pudieron participar en el Arre, mientras que Gavito quería regresar, Natanael también, y yo feliz que esté en Arre pero para el 2025, no lo descartamos.

“La verdad es interesante, gratificante que los mismos artistas nos busquen para pisar esta plataforma y se ha generado una comunidad, una simbiosis, entendieron el año pasado lo importante que se puede convertir esta plataforma, que es lo que deseamos con ediciones futuras.

“En el 2025 ya habrá más apertura de volver a traer las figuras que estuvieron en el 2023 y ahora en el 2024 e invitando a figuras como Los Tucanes de Tijuana, Intocable, Pesado”, finalizó.