Tras su paso por festivales, llega Elvis a las salas de cine

Tras la muerte de Elvis Presley, en 1977, a la edad de 42 años, diferentes producciones han buscado retratar al mítico cantante.

Ya sea en cintas biográficas o simplemente apariciones en otras películas, pero la imagen del originario de Tupelo, Mississippi está siempre vigente.

Actores como Kurt Russell en la cinta Elvis (1979), Jonathan Rhys Meyers en Elvis: The Miniseries (2005) y Don Johnson en Elvis and the Beauty Queen (1981) han dado vida al intérprete. Este 2022 le toca el turno a Austin Butler, para la cinta Elvis, que estrena este 14 de julio en cines comerciales.

Previo a su estreno, el proyecto dirigido por Baz Luhrmann ya ha dado la vuelta en diferentes festivales, primero arrasó en Cannes, luego fue la cinta que inauguró en México el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y fungió como el estelar en el cierre de las actividades de Árbol Rojo, que celebró su quinto aniversario en Chetumal.

Austin Butler, actor que encarna a Elvis Presley. Foto: EFE

La historia está contada desde la perspectiva de Coronel Tom Parker (Tom Hanks), mánager de Presley durante más de tres décadas y que, para muchos, su nombre puede ser sinónimo de villano en la vida del artista.

Parker fue aquel que no dejó salir a Presley de Estados Unidos para emprender una gira, incluso quien le robó mucho dinero.

“Podrías simplemente contar la historia de Elvis, es fantástica. Pero cuando tienes las dos caras de la compra y la venta, y tienes a un personaje que todo el mundo cree que es el villano, y él se pone a debatir que en realidad no lo es, eso te da una cantidad tremenda de libertad y te permite contar cosas que no contarías de otro modo, revelar cosas que no contarías de otro modo”, dijo Luhrmann en conferencia.

A lo largo de la cinta se aborda la infancia de Elvis, cómo surgió su pasión por la música, así como el momento exacto en el que Parker lo conoce durante una presentación.

Se deshebra poco a poco su ascenso a la fama, los problemas que enfrentó por su forma de bailar y cantar, sus amigos, su interés por convertirse en actor, así como el encuentro que tuvo con Priscilla (Olivia DeJonge), quien se convirtió en su esposa tiempo después y con la que procreó a su hija Lisa Marie.

La cinta cuenta con las actuaciones de Helen Thomson, Kelvin Harrison Jr., Kodi Smit-McPhee, David Wenham, Luke Bracey, entre otros.