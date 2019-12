Vecinos tendrá dos temporadas más

Como programa unitario Vecinos cumple 16 años, su estreno fue en 2004 y ya está por estrenar la séptima y octava temporada de transmisiones, ya que los nuevos capítulos, 26 en total, se empezarán a transmitir a mediados de febrero próximo, confirmó la primera actriz Ana Bertha Espín, quien hace el papel de Lorena esposa de César Bono, Frankie Rivers.

Ellos recrean la trama de los habitantes de un edificio de departamentos que tienen que lidiar entre sí, lo que los lleva a entrar en uno y mil enredos por los servicios en común que tienen que cubrir como inquilinos.

También son parte del elenco Eduardo España, (Germán); Mayrín Villanueva, (Silvia); Macaria, (Magdalena); Moisés Suárez, (Arturo) y Octavio Ocaña, (Benito hijo de Frankie y Lorena).

“Sin vacaciones decembrinas me quedé porque en estos momentos en los foros de Televisa San Ángel estamos grabando los 26 episodios de la séptima y octava temporada de Vecinos con el reparto base de hace 16 años, sigue mi hijo Benito que no se ha ido de la casa, y habrá sorpresas, muchas sorpresas con nuevos integrantes”, declaró en entrevista con El Sol de México.

HARÁ CINE EN EL 2020 ESTÁ CERRANDO NEGOCIACIÓN

Ana Bertha Espín al hacer un balance de cómo le fue laboralmente, se jacta de ser una artista que no se queda sin teatro en ninguna época.

“Este 2019, fue muy bueno para mí estuve en La Usurpadora, fue un gran éxito e hice teatro con Entre mujeres. Soy una actriz que tiene mucha suerte, casi no me falta el trabajo”.

Ana Bertha dijo sin dar grandes detalles que participará en una historia cinematográfica, que “en este 2020 que viene voy a hacer cine. Estoy en la tablita para obtener el papel. Sé que no me va a dirigir Alfonso Cuarón, ya quisiera, pero el director que me va a tocar es muy bueno, porque este proyecto de cine es de mucha calidad”.

Anas Bertha Espín, manifesta que “a mí cuando me ofrecen un proyecto, sólo necesito que esté bien escrito, que me sorprenda y que cada historia que selecciono que sea diferente a la anterior. Lo importante es tomarlo y hacerlo con amor al ciento por ciento”.

La primera actriz, estelarizó el primer capítulo El muelle de San Blas de la segunda temporada de Esta Historia… Me suena, que se transmite por el canal Las Estrellas.