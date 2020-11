[VIDEO] Flor Amargo relata su salida del clóset

La cantante mexicana Flor Amargo se ha visto envuelta en polémica durante los últimos años, y es que su personalidad explosiva le ha ganado varias criticas e incluso burlas en redes sociales.

Recientemente la cantante volvió a ser tema de conversación en internet, luego de que este lunes realizara un en vivo en su cuenta de Facebook donde alentaba a sus seguidores a salir del closet y además relataba su experiencia en este tema.

En un video con una duración de 20 minutos, Flor comparte como fue su proceso para aceptar quien es verdaderamente. Comienza diciendo que en el mensaje del día de hoy es salir del closet, continua al asegurar que para ella es muy importante compartir con sus seguidores esta parte de su vida.

“No importa la manera en que amen y a quien amen. No importa si los demás los rechazan o los demás los critican o los demás no te aceptan”, dijo.

Agregó que uno de sus principales miedo para no hablar sobre su preferencia sexual fue que entre sus seguidores se encuentran menores de edad, pero señaló: “Me da mucho miedo, y uno de mis miedo de enfrentarme al salir del closet y decir mi verdad era que me decían, no es que te siguen niños, te siguen no se qué, pero de repente dije o sea, no sería bonito que la gente que me sigue sepa que me acepto, que soy libre de condicionamiento, que es válido amar a la persona que tú elijas amar”.

La cantante aseguró que quería enfrentarse a ese miedo y que realmente no le importaría si esto sería un factor para no tener éxito en su carrera artística, ya que para ella lo importante es que esto sirviera para que sus seguidores se animaran a salir del clóset.

Dijo que desde niña ella sabía que le gustaban las mujeres, pues aseguró que desde muy pequeña siempre tuvo enamoramiento contras niñas, sin embargo, ella intentaba reprimir sus gustos y se decía así misma que estaba mal y que era un castigo.

“Vengo de una familia donde uno de mis familiares es gay y yo lo veía sufrir porque no podía decirlo”, señaló que era un tema muy fuerte para ella, ya que sus amigos siempre la cuestionaban acerca de sus parejas además de los estereotipos en torno a la feminidad.

Por ello, conforme fue creciendo comenzó a embriagarse para olvidarse de su realidad y de su amor hacia las mujeres. Tras mucho dolor y sufrimiento se dio cuenta que no quería seguir ocultando quién en era y además su pareja merecía respeto y un lugar en su vida.

También dijo que cuando su carrera artística comenzó a despegar ella decidió ocultar su relación amorosa con otra mujer, “siempre decía que éramos amigas”. Pero se dio cuenta que su pareja merecía respeto y que pueda decir que amo a esta persona, “el día de hoy decido estar con ella”.

Finalmente les dijo a sus seguidores que “en este mensaje del día quiero decirte que no estás solo, no estás sola” y en el vivo agregó a una de sus fans, quien le agradeció por este tipo de mensajes y sobre todo por siempre escuchar a sus seguidores y responderles con amor.