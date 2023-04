Entre ovaciones y lágrimas, Maribel Guardia regresa al teatro tras la muerte de Julián Figueroa

Pese al dolor que provocó la muerte de Julián Figueroa, su madre, Maribel Guardia, decidió no abandonar sus proyectos. Este viernes, al terminar su interpretación en la obra de teatro Lagunilla de Barrio, se vivió un momento muy emotivo.

Al poco tiempo de conocerse el fallecimiento del joven de 27 años, su familia más cercana, entre ellos su esposa Imelda Garza y Maribel se mostraron afectadas cuando declararon a los medios algunos detalles de lo ocurrido.

Sin embargo, el propio director de la obra, Alejandro Gou, aseguró que la propia actriz solicitó que la presentación se realizara este viernes 21 de abril.

En su primera aparición después de perder a su hijo, Maribel Guardia fue recibida entre aplausos y gritos, por lo que no pudo evitar derramar algunas lágrimas mientras se persignaba y miraba hacia arriba.

Al final de la obra, la actriz ya se veía conmovida, pero al salir a agradecer al público junto con sus compañeros, los espectadores la sorprendieron al ponerse de pie y ovacionarla gritando su nombre a manera de apoyo.

Una gran peofesional que sin duda alguna nos regaló unas sonrisas a pesar de tener su alma rota 🥺 grande Maribel!

"Gracias por querer a mi Julián"

En su regreso a los escenarios, Maribel Guardia ofreció unas palabras a los medios de comunicación para expresar su agradecimiento a todos los que la acompañaron cuando supo de la muerte de Julián y los que siguen a su lado en estos momentos.

Entre las principales personas que mencionó está su productor Alexis Nuñez, quien acudió a su casa al saber del fallecimiento y se quedó con ella hasta el día siguiente que llegó su esposo Marco Chacón.

Otras celebridades fueron mencionadas, como Gloria Trevi, Ninel Conde y Latin Lover, pero especialmente a las familias mexicanas que han enviado mensajes de amor y apoyo a la actriz.

“Pero sobre todo a cada uno de ustedes en sus casas que me mandaron sus oraciones, que rezaron por Julián, todos esos rezos me llegaron a mi corazón y me han dado fortaleza. Gracias al público por tanto apoyo (...) gracias por querer a mi Julián”.