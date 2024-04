Walls, cantante español, no se impresiona por las cifras de streaming

En sus canciones más recientes, son millones de reproducciones las que Walls alcanza en las plataformas de streaming. Tener más de un millón por cada tema representa para él una sensación gratificante, sin embargo no deja que una cifra atrape su atención.

“Yo no tengo tampoco unas cifras de hits increíbles, pero sí que es verdad que las visitas están ahí. Hay que hacerles caso, porque al final son el medidor de la gente que te escucha, pero no son el medidor de la gente que te hace caso. El mundo del streaming nos ha hecho pensar que el numerito que aparece ahí es el alcance que tiene un artista. Y es mentira.”, explicó el cantante español en entrevista con El Sol de México.

“Soy una persona que cuando un tema va bien, antes lo miraba todos los días y luego cuando el tema empieza a bajar, lo sigues mirando y ya te entra la ansiedad de que el disco está perdiendo. Hay que saber relativizarlo, si uno está perdiendo visitas, no pasa nada, vamos a trabajar para que tenga más”, añadió el artista originario de Murcia.

Actualmente, Walls es uno de los cantantes más populares del nuevo pop español. Años atrás, figuró como uno de los representantes de España en batallas de rap, participando en las competencias nacionales e internacionales organizadas por Red Bull. Después de cuatro años de competir, Walls se aventuró a una carrera musical, que de momento ha dado dos discos.

En 2022 lanzó “Los niños del parque” y apenas el pasado febrero “Luna 18”, al que el cantante de 24 años considera su álbum más determinante al momento. “Yo siempre pienso que la música tiene que reflejar lo que esa persona está viviendo en ese momento. ‘Luna 18’ es un disco igual o más honesto ‘Los niños del parque’”, mencionó.

“Habla de mi etapa en Madrid, de mis últimos tres años ahí, cuando ya me asiento, descubro nuevas experiencias, reflexiono sobre las cosas que están bien, sobre las que están mal, y pues ahí acabé” dijo.

Sello personal y sincero

Desde su álbum debut, Walls se define como un artista cuyo momento y relaciones personales determinan el sentido de sus temas. En “Luna 18” dedicó la canción “La Sole” a su madre, pero no sólo ese tema está hecho desde sus sentimientos, sino todo el contenido del álbum.

“Soy muy sincero a la hora de escribir, creo que tiene que ser así. Como fan, por sensaciones reconozco, me identifico con algunas cosas y con otras no. Hay música que digo ‘esto está hecho desde el corazón’ y otra que digo ‘tío, esto es plástico puro y duro’. Entonces intento que la gente me crea. Lo que yo escribo habla de mí y de cómo soy y creo que eso ayuda a conectar con la gente”, explicó el murciano.

En su visita a México, Walls se contagió de la escena musical nacional, por lo que espera llegar a dar conciertos próximamente. “Me llama mucho la atención la variedad de géneros que hay aquí, que hay sitio para todos los públicos, y para todas las bandas”, finalizó.