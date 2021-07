El Sol a Plomo

Estatutariamente está próximo a terminar la dirigencia estatal del otrora partidazo el PRI en el estado de Durango y ya comienzan los rumores de quién puede ser el sustituto y llegar a la silla priista para sustituir al actual Rubén Escajeda Jiménez, los grupos enfilan sus baterías hacía esa silla, por el lado de “Alito” Alejandro Moreno, el recomendado sería Arturo Yáñez y por el lado de Ismael Hernández Deras sería Adán Soría, pero, “como en todo hay un pero”, los simpatizantes y militantes del partidazo consideran que por los resultados obtenidos el pasado 6 de junio, Rubén debe seguir calentando esa silla, claro que por supuesto, con la alianza que de seguir, júrelo usted amable lector, tendrán una nueva derrota o tal vez podrán contrarrestar al partido fuerte que es Morena.

Orgullo Duranguense

Con la creación de la universidad 18 de marzo de acuerdo al decreto que expidió el Gobernador José Rosas Aispuro Torres para consolidarlo, con sede en el municipio de Gómez Palacio, se viene a sumar a la actual UJED que le vendrá a dar relevancia ene l ámbito nacional a Durango en el aspecto y superación de apoyar a la juventud con escuelas que vengan a llenar una necesidad y preparar a los futuros profesionistas que garantizarán las nuevas fuentes de empleo al instalarse factorías en esta región y que procederán del nivel nacional e internacional.

Desoladas las oficinas públicas

A partir de hoy lunes tanto en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, el personal de confianza y sindicalizados un período de asueto o vacaciones a lo cual tienen derecho, que a propósito de la movilidad, disminuirá casi en un 80 % que debe favorecer a la famosa tercera ola de Covid-19, pero pos supuesto que las actividades básicas habrá guardia para atender a la ciudadanía, como son seguridad pública, servicios públicos, salud, pero júrelo usted amable lector que las cajas receptoras de tesorería no cerrarán, por supuesto que los proveedores deberán sujetarse el cinturón hasta inicio del mes de agosto, una vez que entre todo el personal, pero lo más importante, esperemos que baje la movilidad y se logre contener los contagios, pero por otro lado, hay muchas familias que tienen la costumbre de salir a vacacionar y el primer lugar es Mazatlán, lugar donde hay un gran riesgo, que una vez que regresen, el número de contagios puede aumentar en la laguna.

Promoción es promoción

Quien estuvo en la región lagunera para promocionar su “Ruta 5”, fue Manuel Espino Barrientos, que “aclaró” que sólo es un movimiento y no es para ser “trampolín” para posiciones políticas, pero que sí vendrán a apoyar a personas honestas, trabajadoras, que realmente quieran servir a la sociedad, pero lo cierto es que nada en política es casualidad y el hecho de que Manuel visita en varias ocasiones la Laguna, tiene su mensaje, pues el primero fue que al ser cuestionado si buscaría la gubernatura para el 2022 dijo que no se descarta para ir al cielo, menos para la gubernatura, pero haciendo este señalamiento “primero las damas” dejando el paso a la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez, por un lado o por otro, todo es promoción y si no me cree amable lector, no viviremos mucho para saberlo.