En cartera

57 años presente en las páginas de El Sol

El artículo publicado el lunes 2 de enero del presente año nuevo de la autoría del profesor Jesús Mier Flores que dedicó a los editorialistas de El Sol de Durango, y en el que hace referencia al que esto escribe con conceptos positivos.

Pero si hay alguien con calidad moral, honestidad y manejo acertado del lenguaje sin duda es Mier Flores, por ello su opinión la aprecio doblemente.

Y ese artículo de referencia, me ha motivado para escribir una breve semblanza del suscrito ya que hace 57 años inicié como editorialista un 7 de enero de 1966, y el sábado pasado los cumplimos.

Como editorialista he contribuido al periodismo crítico, de análisis y de investigación. Como ya se señaló desde el 7 de enero de 1966 en las páginas de El Sol de Durango. En 1976 en “El Universal” en las secciones Financiera y Estados. Desde el año 2000 en el periódico también miembro de la OEM “Noticias de El Sol de la Laguna”. De 1990 a 1993 coordinador de la página semanal “Lunes de Universidad” publicada en El Sol de Durango. En 1992 coordinador de la “Página Cultural” publicada diariamente también por nuestra Casa Editora El Sol de Durango.

He fundado revistas culturales: de 1986 a 1989 “Política y Cultura”, como presidente de la Asociación Civil “Nación, Cultura y Política”. De 1989 a 1993 “Ciencia y Arte”, como director fundador de la Dirección de Comunicación Social de la Universidad Juárez. Ambas revistas se incluyeron en el “Catálogo de Suplementos, Revistas, Radiodifusoras y Televisoras Culturales de la República Mexicana”, editado en 1990 por la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Formo parte de diversas Antologías: En 1978, en “Presencia poética en Durango”, editada por la Universidad Juárez del Estado de Durango. También en 1978 se editó “30 años de poesía en Durango” con motivo del 30 aniversario de la Enseñanza Técnica en Provincia editado por la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. En 1984, incluido en la obra “Breve reseña bibliográfica de Durango” de los investigadores Carlos Maciel y Guadalupe Rodríguez, publicada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UJED. En 1988 mi biografía fue incluida en “Who is Who in Mexico” (Quién es quién en México) editada por Wolwide Reference Publications, Inc., de Washington, Estados Unidos.

Presentamos una ponencia el 21 de julio de 1995 en el Foro Nacional para la Reforma Política realizada en el teatro Ricardo Castro de la ciudad de Durango, Dgo., y fue incluida en la “Memoria del Foro para Discutir la Agenda de la Reforma Política Electoral”, editada por el Instituto Federal Electoral (IFE), en agosto de 1995.

En actividades académicas, de 1986 a 2019 fungí como catedrático de la FECA de la UJED. En 1989 fui catedrático fundador de la Escuela de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad “José Vasconcelos”. En 1995 catedrático de la Licenciatura de Contaduría en el Instituto Tecnológico “Valle del Guadiana”, antes Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA). 1993, miembro de la Comisión de Planeación del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. 1974, socio del Instituto del Colegio de Contadores Públicos de México. 1994, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía en Durango. 1990, miembro de la Sociedad de Escritores de Durango, A.C. De 1998 al 2000, subsecretario de Educación, Administración y Planeación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Del 2000 al 2004, director del Sistema Estatal de Telesecundarias (SETEL). Desde hace diez años a la fecha conductor en TV UJED, del programa “Quehacer Universitario”. Obtuve la licenciatura de contador público, la maestría en Comunicación y el doctorado en Educación.

Dice el escritor y crítico literario Óscar Jiménez Luna que “cuatro son las arterias principales por las que ha transcurrido la vida profesional del Dr. Víctor Samuel Palencia Alonso: La cátedra universitaria, la administración pública, la literatura y el periodismo”.