Fiscal Anticorrupción afirma que solo buscan intimidarlo

“Me queda muy claro que este tipo de acciones buscan intimidar para dar un paso atrás y eso no va a suceder”, estableció categórico el Fiscal Anticorrupción del estado de Durango, Héctor García Rodríguez, quien dijo “no somos inocentes, esto es una lucha que ya se abrió y nosotros no le vamos a dar ninguna ventaja a los que luchan a favor de la corrupción”.

García Rodríguez expuso lo anterior, al referir la vinculación a proceso de la que es objeto por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la que añadió este tipo de manifestaciones no es otra cosa más que el hecho de la inquietud e inconformidades que se están causando con los procedimientos iniciados, “no entendamos esto como una cuestión legal exclusivamente, entendámoslo como una respuesta de grupos que están viéndose perjudicados”.

“A nosotros nos queda muy claro que de eso se trata, de intimidar, de que demos un paso hacia atrás y eso no va a ser posible; somos muy conscientes y nos corresponde actuar con base en la legalidad, y lo estamos haciendo así”, dijo.

Está consciente de que esto es una lucha que ya inició y en la lucha contra la corrupción hay de dos, “o luchamos contra la corrupción o luchamos a favor de la corrupción”, y no están dispuestos a darle ventaja a los que lucha a favor de la corrupción.

Reconoció que existe una vinculación a proceso, sin embargo confía en que como parte de las primeras acciones que tome la defensa se superarán las circunstancias. Recalcó además que este problema legal no interferirá su desempeño en la Fiscalía Anticorrupción “he contratado a un abogado que se está haciendo cargo del asunto, precisamente para que yo no esté distraído de mis responsabilidades”, señaló.

Y es que de acuerdo con Héctor García Rodríguez, las corrientes actuales de legalidad, están en contra de este tipo de acciones que buscan coartar los derechos de los ciudadanos, de ahí que no se trata solo la existencia de una laguna en la legislación, sino que este tipo de determinaciones ya no prosperan, por ello el último de los casos que existe es el amparo, “pero también entiendo que en donde hay un área jurídica, las cosas ya no puede marchar como antes”, anotó el Fiscal Anticorrupción.