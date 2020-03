Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO, (OEM).- Estamos completamente de acuerdo que falta algún tiempo para que lleguen las campañas a diputado federal, las cuales serán en el año de enfrente, y por ese motivo ya debemos ir viendo quiénes pueden ser los próximos candidatos de diferentes partidos políticos, ¿o no?

Comencemos con el partido en el poder, que de poder no ha tenido nada, ha sido un fiasco la verdad, pero bueno, es Morena en este momento quien gobierna las cámaras de diputados y senadores, y por supuesto la presidencia de la república, y en el distrito federal 03 con cabecera en Guadalupe Victoria, no descarte que Morena mande a la reelección a su flamante diputada actual, la expriista Maribel Aguilera Cháirez, quien no ha regresado al distrito absolutamente para nada, pero con eso que ya aprobaron en el Congreso que se pueden reelegir sin abandonar el cargo, no dude que Maribel pueda ser nuevamente la candidata, o sea que busque repetir en el cargo, y con los buenos resultados que ha dado en su paso por San Lázaro no sería descabellado que se reeligiera (es sarcasmo, lo reconozco).

Por el PRI se escuchan varios tiradores, por escrituración le toca a los hombres de la CNC, y ahí llevaría mano Pedro Silerio, actual líder. Pero Paco Ibarra también tiene su derecho y su corazoncito. Sin descartar que pueda venir a buscar el voto en este distrito Ismael Hernández Deras, exgobernador. Pero no olviden y no lo descarten al grandote de Lerdo, Carlos Aguilera, quien la vez pasada ya casi la tenía en la mano la candidatura por el PRI y lo hicieron que se alineara, incluso se llegó a mencionar muy pero muy fuerte por Morena, algo que nunca sucedió.

Carlos Aguilera demostró su lealtad a su partido el tricolor, es una carta fuerte y está en espera de la oportunidad, originario de Lerdo, bien visto y con muchas posibilidades de ganar, así que no lo descarten, al igual que al actual alcalde de Lerdo Homero Martínez, a quien lo ve el grillo más difícil que pueda ser candidato, porque se estaría retirando muy pronto del cargo de alcalde para buscar otro escaño y eso la gente no se lo puede perdonar, además que no ha logrado arreglar muchos detalles de la administración, claro se la dejaron en la bancarrota pero es su responsabilidad sanear, demostrar que hay capacidad, y por tal motivo puede ser un buen candidato, pero lo veo muy difícil, no tanto a Carlos Aguilera.

Por Acción Nacional, vamos investigar más nombres aparte de Rosario Castro, se escucha que pudiera ser un llanero como Iván Ceniceros Galván, quien actualmente es funcionario del gobierno del estado en el tema de la educación para los adultos, pero vamos a ver más nombres y aquí los compartimos amigo lector.

Hasta la próxima.