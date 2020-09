Insiste JAT en que distribución fiscal es obsoleto

El actual modelo de distribución fiscal ya se agotó, señaló el gobernador del estado Jose Aispuro Torres, al referirse al Federalismo, luego de señalar han pasado más de 40 años de su creación, “hoy ese esquema a estados como Durango ya no les sirve, ya que privilegia a las entidades con mayor población a pesar de que Durango apoya con riqueza natural más la transformada, queremos que no solo se tome en cuanta esto (...), es justo que digamos a la Federación cuando debe valorar algunos rubros en los que Durango aporta, como agua, minería, forestal y alimentos”, dijo el mandatario estatal.

Aseguró que él no se enfrenta al presidente, sino defiende los intereses de Durango, “tengo la obligación moral y política, les duele a algunos, pero se que es de dientes para afuera, me refiero a la deuda histórica que tiene la federación con Durango”.

Al término de la entrega del cuarto informe de gobierno ante el Congreso del Estado, el Aispuro Torres señaló ante los medios de comunicación que cuando hay diálogo de buena fe, nunca para denostar personas o instituciones se encuentran soluciones, “confío que el presidente nos apoyará".

En cuanto a la prestación del VI Informe señaló que fue a rendir cuentas de frente y de manera transparente, agregó que los legisladores tienen toda la información a detalle en esta administración, “hemos hecho obras en las partes alejadas en los 39 municipios, sin importar los colores partidarios, sin distingos, doy el mismo trato“.

De igual forma subrayó que existe un buen trato con el Presidente de la República y una buena relación, “he dialogado con él muchas veces aquí en el Francisco Villa, desde los proyectos que se iniciaron en otros gobiernos, hemos dado seguimiento y mi reconocimiento a los exgobernadores”.

Aispuro Torres enfatizó que le toca dar continuidad a mucha obras y subrayó que son tres grandes proyectos con el apoyo del Presidente López Obrador que se lograrán y así dar agua saludable a la Laguna y Durango, la presa El Tunal 2 y el Puerto de altura de Mazatlán.

Al ser cuestionado sobre la viabilidad de que las obras queden concluidas en dos años de gobierno que son los que le restan a esta administración, dijo que estas no se hacen de la noche a la mañana, “ me queda claro que no se podrán concretar, pero debemos iniciarlas”.

Al referirse al las renuncias de dos de los miembros de su gabinete, dijo que las aceptó porque cree que cada quien aporta lo mejor de sí, “les reconozco su profesionalismo y cada quien tiene proyectos que respetar y respaldar, habrá más cambios no solo en la Comisión Nacional del Agua del Estado (CAED) debido a que el director se va a Secope, en estos días dialogaré con diversos funcionarios para saber sus proyectos y tomar decisiones”.

Para finalizar indicó que confía en que el transitar de los últimos dos años de gobierno, sea con pasos seguros donde se podrán concretar diversos proyectos y se contará con los servicios básicos desde vivienda electrificación, drenaje y materia educativa en más comunidad, ya que las obras que realiza esta administración no son de relumbrón.