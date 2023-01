Percepción ciudadana

Su estrategia política

Dos hechos recientes en el ámbito nacional pueden trascender en el futuro inmediato de la nación, uno es la aprensión de un jefe de la corporación del crimen organizado del cartel de Sinaloa para contener la presión de los EE. UU.

El otro es en el espectro político con la declaración del presidente de que apoyar a los pobres con becas y pensiones del bienestar es una estrategia política. Después de 4 visitas a Badiguarato, cuna del Cartel de Sinaloa, se captura a uno de los principales en un operativo que dejó muertes de delincuentes, civiles y agentes del orden.

Sobre el operativo en conferencia de prensa los jefes militares y policiacos no permiten preguntas e informan escuetamente, guardan hermetismo acerca de investigaciones, confesiones, evitando la transparencia mínima de un caso de importancia que debe politizarse -discutirse y conocerse- porque es de interés nacional. Será el principio de la aplicación de la ley y en el combate decidido al narcotráfico, cambiará la política hasta ahora seguida, no, no hay voluntad en el presidente para eso. ¿Cuál sería más riesgo, la violencia sin medida que padecemos o la que se dice se daría si el gobierno cumpliera con su obligación.

La declaración de López Obrador se interpreta como una confirmación trasfondo de que “por el bien de todos primero los pobres”, quedó finalmente corroborada en divisa de acción de López Obrador, una estrategia que por ahora sólo puede ser electoral con metas al 2024. El slogan es un ideal moral y principio de larga historia, pero técnica y socialmente es una empresa enorme.

Algunos piensan que fue un gazapo o una equivocación por falta de argumentos que le den visos de política social. También en el peor de los casos una riesgosa intención de que los pobres si apoyaran su campaña asistencial y la defenderían, se entiende contra clases medias, de los intelectuales, periodistas, los conservadores etc. Expuesta de tal manera, vacía de conceptos es una expresión hilvanada con lo que ha reprochado el presidente y Claudia Sheinbaum, que, en vez de financiar un mantenimiento adecuado al Metro, anda en campaña. Reproches de ambos a medios de información a excepción del periódico La Jornada con la que contratan buena publicidad a cambio de maquilar de paso propaganda favor de la 4T. Como en el PRIAN.

Dicha estrategia no es de izquierda y presume ser divisa de acción electoral de la 4T que al no tener ideario y contextura ideológica puede provocar radicalismos entre sectores sociales, no se enarbolan tesis y concepciones del desarrollo y decisiones oficiales para reducir la desigualdad. Desde la revolución francesa y la experiencia de movimiento populistas, el materialismo histórico de antes y hoy, a partir del 18 de brumario de Luis Bonaparte de Carlos Marx y por F. Engels en Su lucha de clases en Francia, prescriben que es un error tratar de cambiar la historia con ejércitos decembristas reclutando a voluntarios sin orientación política, a cambio de promesas, sueldos y apoyos en especie, masas muy susceptibles de incitarse transitoriamente.

Grupos colectivos que no cuentan en su mayoría con trabajo asalariado que, aunque aprovechado por el patrón que no le restituye de la plusvalía que producen, el asalariado tiene más oportunidad de allegarse elementos de conciencia social que con una orientación debida puede transformase en buen productor y agente luchador informado. De otra manera no se logra el cambio. ya sin lucha de clases el socialismo democrático sigue exigiendo capacidad para exigir mayor ingreso y masa salarial en el reparto.

No hay en la historia un movimiento que haya triunfado con esa estrategia de la 4T, se tiene que educar para hacer política y política para educar, como afirma A. Gramsci. La fuerza de López Obrador es la debilidad de la oposición.