Responderé a mentiras de Emilo N: Cabeza de Vaca se pone a disposición de la FGR

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pidió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se le informe sobre supuestas acusaciones en su contra, además de ponerse a disposición de la dependencia y nombrar a su defensa que es encabezada por Roberto Gil Zuarth.

En un documento fechado el 19 de agosto y dirigido al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), hizo el planteamiento ante las acusaciones vertidas en su contra por Alejandro Rojas Díaz Durán.

Política Con Calderón llegó la pus, dice Ruffo Appel

“Vengo a designar a mis abogados defensores particulares, así como para actuar de la manera más amplia que en derecho proceda a los señores licenciados Roberto Gil Zuarth, Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo y Gonzalo José Bolio Benítez para que reciban toda clase de notificaciones y tengan acceso a las constancias que integran la indagatoria en cuestión”, refiere el documento con sello de recibido de la Dirección de la Unidad de Documentación y Análisis e la FGR.

En el mismo oficio se establece: “señor Fiscal General, se podrá constatar de manera clara, precisa y contundente, que el suscrito es una persona pública al fungir como Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, que me encuentro ubicable y localizable en el estado que gobierno y ahora mediante el presente escrito con domicilio cierto en la Ciudad de México, a disposición de cualquier autoridad local o federal para cualesquiera actos en los que sea requerida mi presencia y participación”.

Apenas ayer miércoles 19 de agosto durante la reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), Cabeza de Vaca advirtió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que solicitaría información de estas acusaciones a la fiscalía.

Fue ayer cuando, tras dos semanas de confinamiento, mencionó que ya se encontraba libre del virus pandémico y por lo tanto levantó el aislamiento al que se había sometido. | Cortesía | Twitter Francisco Javier García Cabeza de Vaca

“Le informo secretaria que me he apersonado al expediente de la Fiscalía para conocer de lo que se me está acusando, estoy seguro de que hará usted sus buenos oficios porque sé de su capacidad y el conocimiento del mismo para que la Fiscalía responda afirmativamente a esta petición” refirió en su participación.

Además, en relación con las acusaciones por parte del exdirector de Pemex sobre presuntas extorsiones para la aprobación de la reforma energética de los exsenadores del PAN, aseguró que "responderé con determinación a las mentiras del delincuente confeso Lozoya”.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó que tras dar positivo a Covid-19 ha presentado síntomas leves | Cortesía | Facebook: Francisco Cabeza de Vaca

Cabe mencionar que, durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) celebrada ayer en San Luis Potosí, el mandatario estatal afirmó que estas acusaciones son "maniobras políticas" y pidió no politizar la seguridad del país.

Gil Zuarth, quien encabeza la defensa de Cabeza de Vaca, es originario de Chiapas, ocupó el cargo de subsecretario de Gobernación, ha sido diputado federal por el Partido Acción Nacional, secretario particular del presidente Felipe Calderón Hinojosa, senador de la República por el PAN de las LXII y LXIII Legislaturas, presidió la Comisión de Justicia del Senado de la República y miembro de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de la Comisión de Derechos Humanos de la misma Cámara.













