Rusia y Serbia a semifinales en Campeonato Mundial de Voleibol Femenil Sub 18

Rusia y Serbia se estarán enfrentando este martes en las semifinales del Campeonato Mundial de Voleibol Femenil U18, que en estos momentos se desarrolla en el estado de Durango.

Rusia le pegó a Polonia, mientras que Brasil cayó ante Serbia, de esta manera, se ha consolidado la primera llave de semifinales de este campeonato mundial.

Un equipo más se ha catapultado a las semifinales, el seleccionado de Italia, escuadra que durante la jornada de este lunes, la fecha de cuartos de final, derrotó a su similar de Rumanía.

Hasta el cierre de esta edición, son los tres invitados a las semifinales y al momento se enfrentan Turquía y Estados Unidos, contienda de la que resultará el vencedor que se medirá ante las italianas.

En el primer duelo de la jornada de cuartos de final, la escuadra de Rusia doblegó con parciales de 25-11, 25-12 y 25-15, a la representación de Polonia.

Para la consolidación de este triunfo las rusas se apoyaron en el poder ofensivo de sus jugadoras Zamanskaia y Svuorova, quienes aportaron 14 y 13 puntos ganadores, respectivamente.

Por otro lado, es el combinado de Brasil quién arribó a Durango, México con la ilusión de trascender, no obstante, el sueño finalizó pues este lunes cayeron ante Serbia con parciales de 23-25, 20-25, 25-22 y 20-25.

Zelenovic e Ivanovic, fue la dupla que impuso poder en la red para redondear el triunfo de las rusas, la primera de ellas con 21 puntos ganadores e Ivanovic con 16.

Continuando con los resultados, es el cuadro de Italia quien prácticamente no tuvo problemas para eliminar a Rumania, escuadra que le dijo adiós a este campeonato mundial con un resultado de 25-15, 25-18 y 25-13.

La italiana Ituma sigue siendo la sensación del torneo para su escuadra, pues ahora aportó 21 puntos ganadores para llevar a su equipo a la ronda de semifinales, en donde se enfrentará a Turquía o Estados Unidos, quienes se enfrentan al momento de redactar esta información.

Ronda clasificatoria del 9 a la posición número 16

Puerto Rico cayó con República Dominicana con un marcador de 18-25, 25-13 y 25-12 y 25-18.

Por su parte, Tailandia superó en tres sets a Perú con un marcador de 25-23, 25-18 y 25-17.

Los juegos de México Vs. Argentina y Canadá Vs. Uzbekistan, hasta el cierre de esta edición, aún no finalizan.