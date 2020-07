10 Gobernadores piden la renuncia de López Gatell

Mediante un documento emitido por la Alianza Federalista, con la firma de una decena de gobernadores del país que, dicen representar 40 millones de mexicanos, donde se incluye el nombre de José Rosas Aispuro Torres, se ha demandado la destitución de Hugo López Gatell y que se ponga al frente a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis sanitaria.

En este comunicado, se afirma que hoy México atraviesa una de las peores crisis de su historia, resultado de un manejo errático de la epidemia y de la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica, que ha dejado sin ingresos a millones de familias en el país.

En este texto, se establece que los números no mienten y que la economía nacional cayó casi 20 puntos, un nivel jamás visto, donde existen expectativas para que la pandemia deje por lo menos 10 millones de pobres más en México, ello, independientemente de que cada hora están muriendo 27 personas por Covid.

Sostienen que este escenario se ha generado frente a un Gobierno federal que, durante más de cinco meses, no ha mostrado la capacidad de autocrítica que le permita corregir los errores.

Añade que no hay justificación válida para mantener una estrategia que no ha dado resultados y que ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos, donde falló la estrategia de contención, como ya se había advertido por especialistas nacionales e internacionales. Fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras, ni firmes, mientras que el vocero y responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar.

A la vez, afirma que la receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, y que sin embargo, sigue presumiendo que hay camas disponibles, y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York.

Además subraya que a lo largo de más de cinco meses, se ha politizado el uso de un mecanismo de protección para millones de mexicanos y mexicanas como lo es el cubrebocas.

En otra parte del comunicado, se afirma que hoy México está en el peor de los escenarios. Al número de muertos se suma el colapso de la economía nacional, que ya arrastraba una recesión, que comenzó el año pasado.

Por eso, los Gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas, demandamos al Gobierno Federal la salida inmediata de

Hugo López-Gatell y que se ponga al frente, a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando.

La emergencia sanitaria exige no solamente de un especialista, sino de un perfil con sensibilidad, inteligencia y un alto sentido de responsabilidad que el señor Gatell carece y lo demuestra cada vez que emite información contradictoria, confusa e incoherente que nos muestra el indolente número de muertes en México.

El documento es signado por Martín Orozco Sandoval, Gobernador del Estado de Aguascalientes; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador de Colima; José Rosas Aispuro Torres, Gobernador Constitucional del Estado de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador del Estado de Guanajuato; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado de Michoacán; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.