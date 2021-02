10 personas mueren recientemente por Covid-19 en Durango

Con 26 nuevos positivos de Covid-19 en la entidad y 10 personas fallecidas, es la actualización que registra la Secretaría de Salud de Durango (SSD) en las últimas 24 horas, con estas últimas cifras se han llegado a contabilizar 28 mil 885 casos positivos y mil 906 defunciones, según informó el secretario, Sergio González Romero.

Luego de que el gobernador del estado, José Aispuro Torres, ratificó a través de plataformas digitales que la entidad se mantiene en semáforo naranja, el titular de Salud en el estado, anunció que de los 26 nuevos casos, 19 mujeres y 10 hombres; de los cuales 27 se dieron en la capital; cinco en Tamazula; dos en Poanas; así como uno respectivamente en Gómez Palacio y Nuevo Ideal.

Las personas siguen falleciendo debido a la Covid-19 y en las últimas horas se registró el deceso de 10 personas; seis mujeres y cuatro hombres. De ellos cuatro pertenecen al municipio de Durango; cuatro más en Gómez Palacio, uno en San Juan del Río y Tlahualilo.

Desde que inició esta pandemia se han presentado 28 mil 885 positivos al momento, con 22 mil 933 personas recuperadas y tristemente mil 906 fallecimientos. El municipio de Durango sobresale con 15 mil 198 casos y 819 muertes; Gómez Palacio con siete mil 069 y 682 decesos; seguido de Lerdo que suma mil 836 contagiados, por 93 defunciones.

En este momento la cantidad de personas sospechosas a ser portadoras del virus asciende a mil 021, en tanto que los casos activos son 665; con predominio en el municipio de Durango que acumula 364 y Gómez Palacio 84.

Reiteró el llamado a quedarse en casa si no es necesario salir, no acudir a fiestas o reuniones y tomar todas las medidas de protección como el uso de cubrebocas, lavado de manos con jabón o gel antibacterial y sobre todo respeta la sana distancia. “La vacuna representa una luz en el camino, pero esta crisis sanitaria aún no concluye”, puntualizó.