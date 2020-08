170 quejas recibe Condusef durante pandemia

El titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Alvidrez, exhortó a la revisión y comparación de contratos que se contraigan con Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), pues las tasas de interés son diferentes en cada empresa, suelen tener variaciones importantes que van desde el 20 y hasta el 150% del Costo Anual Total (CAT), y en ocasiones este tipo de adeudos asfixian económicamente a los deudores.

Indicó que desde el 19 de mayo se atendió de manera electrónica, y se recibieron 170 quejas de todo tipo, no únicamente por Sofomes, por este concepto se han recibido no más de 10, pero van desde las personas que no sabían qué estaban contratando, hasta quienes con necesidad apremiante, tuvieron que contraer algún crédito y ahora no tienen capacidad de pago.

Este 3 de agosto, las oficinas quedaron abiertas nuevamente, sin embargo es importante resaltar que únicamente se atenderá previa cita, con todos los protocolos que dictaminan las autoridades de salud.

Mario Alvidrez, recomendó a la población ingresar a la página electrónica de la Condusef y hacer un comparativo de las instituciones y sociedades financieras que ofrecen créditos, ya que se cuenta con un registro que se actualiza cada mes, sobre los productos que ofrecen, asimismo se recomienda adquirir el crédito con empresas reguladas, por ello es necesario verificar su registro ante esta dependencia, ya que hay empresas no reguladas, algunas de ellas con intereses exageradas.

Lo ideal sería si se tiene la necesidad de un crédito, tomarle la seriedad que se requiere, verificar todas las condiciones de los mismos, y si se tiene capacidad de pago.

Otro tipo de queja que se ha dado en los últimos días, es que la empresa no respetó la promoción de cobros diferidos por motivo de pandemia, a todos los casos se les ha dando el curso correspondiente.