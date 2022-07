3 de cada 120 mujeres víctimas de violencia formalizan denuncia penal en Durango

Diversos factores les impiden presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Solo 3 de cada 120 llamadas al 911 por violencia familias, terminan en denuncia, declaró la directora del Instituto Municipal de la Mujer, quien hizo un llamado a la ciudadanía a que no permita las agresiones de ningún tipo, tienen que denunciar, porque solo de esa manera se podrá frenar la violencia, hoy considerada como un problema de salud pública.

Olga Patricia Alanís Quiñones, manifestó que diariamente en promedio el 911 reciben 120 llamadas de auxilio por violencia familias, mismas que son atendidas y posteriormente canalizadas al programa ruta 911 en donde a través de la Unidad de Atención a la Violencia de Genero se tienen los nombres y domicilios en donde se presentó violencia.

Explicó que el Instituto Municipal de la Mujer, al saber de dichos actos reprobables, se acude al lugar de la víctima en donde a través de un equipo de abogados, psicólogos y trabajadoras sociales, se le ofrece el acompañamiento para que denuncie ante la Fiscalía General de Durango.

Lamentablemente las mujeres no han tenido la fortalece de hacer iniciar la denuncia formal, solo se atreven a llamar al 911, pero de ahí no pasan, solo una mínima cantidad se atreve a denunciar. Hay mucho miedo, hay amenazas y muchos factores más que le impide a las mujeres señalar de manera legal a quien las violento.

Dijo que no solamente existe la violencia física o psicológica, hoy se tiene identificadas 20 tipos de violencia, de ahí que la autoridad judicial tiene que actuar ante cualquiera de ellas, y no esperar a lamentarse por no actuar de inmediato.

Expresó el ayuntamiento que coordina, el presidente municipal Jorge Salum del Palacio, se ha preocupado por prevenir y frenar el problema de salud pública llamada violencia. Las mujeres tienen las herramientas para hacerlo, vasta un celular, basta aplastar un botón, pero sobre todo deben atreverse a formalizar la denuncia y a que la propia autoridad judicial actúe en consecuencia.