442 nuevos casos de cáncer detectados en Durango este 2021

Tan solo en el primer semestre de este 2021, fueron diagnosticados 442 nuevos casos de cáncer en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan), informó la presidenta del Patronato, Irasema Kondo Padilla.

“La pandemia nos cambió la vida, nuestra forma de vivir en los últimos meses, pero el cáncer sigue siendo hasta el año pasado, la tercera causa de muerte en México, superado solo por las enfermedades cardiovasculares y la diabetes”, dijo.

Añadió que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el 2030 aumentaría en un 65% la presencia de casos de cáncer, estimaciones que son alarmantes.

Y es que de los 442 casos nuevos diagnosticados en el primer semestre de 2021, en niños fueron 25 casos; asimismo se atendieron mil 282 consultas y se aplicaron más de mil quimioterapias, mientras que la ocupación hospitalaria está entre el 90 y el 15%.

Por ello la insistencia de buscar recursos para el centro, y se agradece el gran apoyo que el Gobierno del Estado y DIF Estatal han tenido al mejorar el equipamiento y las condiciones del Centro Estatal de Cancerología.

“Sabemos que en el tema del cáncer es importante un diagnóstico temprano y la elección del tratamiento más adecuado, tener a la mano el tratamiento y tenerlo completo, los esquemas que están probados que funcionan, no un esquema interrumpido; por eso se solicita el apoyo para que no falte el medicamento y no se tengan que cortar los esquemas de tratamiento”, añadió.