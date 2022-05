70% de la población requiere viviendas de interés social: Juan Manuel Ayala

El 70% de la población requiere viviendas de interés social, es un mercado que no ha sido atendido de manera importante, faltan incentivos para poder hacer realmente accesible la vivienda al trabajador, este tipo de viviendas están cayendo hasta un 50% o 60%, señaló Juan Manuel Ayala Mercado, presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (CANADEVI).

Señaló que Durango requiere para cumplir esa demanda, unas 7 mil u 8 mil viviendas al año, pero se están construyendo de entre 2 mil 500 a 3 mil viviendas, agregó “la vivienda es un tema complejo” porque es necesario que las autoridades trabajen para hacer posible el acceso de un trabajador a una vivienda.

Además, la falta de viviendas provoca problemas de hacinamiento de manera importante en la entidad y genera invasiones de predios, “la vivienda no es opcional, es una necesidad”, si la gente no la tiene, va y la busca donde puede, eso empobrece a todos.

Otra cuestión que ayudaría, es que se diera una buena administración por parte del municipio, que lamentablemente ha enfrentado los problemas de asentamientos irregulares, los cuales no pagan para la instalación de agua, ni para la infraestructura para desarrollarse, pero aun así se les tiene que respaldar, sin embargo, es un recurso que podría utilizarse para desarrollar infraestructura básica, generar vivienda ordenada y a un precio accesible.

Explicó que no hay oferta de vivienda para este 70% de la población, porque no alcanzan a hacer viviendas de esos valores, por temas que tienen que ver con el suelo, el agua, el drenaje, con temas de infraestructura, donde no hay incentivos para que la gente realmente tenga un apoyo para comprar una casa.

Dijo que como desarrolladores en la capital están trabajando en segmentos más arriba de las correspondientes a interés social, donde el volumen de negocio es similar, pero no en el número de unidades, porque afirmó que sí hay mercado para vivienda media y residencial en la capital.