70% de los comercios en Durango cumplen con los protocolos de sanidad

Un 70% de los comercios en el municipio Durango cumplen con los protocolos de sanidad, sin embargo sí se ha detectado una mayor relajación en comercios y población en general en cuanto al cuidado de las medidas sanitarias, indicó Cesar Rosales director de Inspectores Municipales.

Aunque reconoce que la mayoría de los comercios cumplen, hay algunos casos que por ejemplo, que el comercio cuenta con el tapete desinfectante, pero no en las condiciones que debe estar, “están secos”, o tienen en buenas condiciones el tapete, pero no toman la temperatura o no tienen gel desinfectante.

En el caso del sector restaurantero, dijo que regularmente son quienes respetan los protocolos de salud, y eso brinda confianza a los comensales de disfrutar sus alimentos.

Dijo que la población ya no está respetando el uso de cubrebocas, pero enfatizó que a pesar de que Durango se encuentra en semáforo verde, no significa que la pandemia terminó, por lo que se exhorta a la población a seguir respetando las medidas sanitarias.

También el personal acude a los tianguis y algunos espacios de comercio al aire libre para indicar a la población que debe seguir con el uso de cubrebocas y medidas sanitarias.

En el caso de los aforos, aseguró que no se han encontrado con espacios que no respeten su capacidad correspondiente, y las 100 actas administrativas que se emitieron en la semana fueron por falta de certificados médicos, licencias de funcionamiento, o personas que no tienen permisos para trabajar.