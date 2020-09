70 nuevos casos positivos a Covid-19 y 6 defunciones

Con los últimos 70 casos positivos a Covid-19 que se reportaron este lunes, Durango llega a ocho mil 507 pacientes que han presentado los efectos de este virus, además de registrarse seis defunciones y romper con la raza que se tenía sin muertes en los últimos días y alcanzar 628 personas que desafortunadamente perdieron la vida.

Según el reporte dado a conocer por el titular de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), Sergio González Romero, del total de casos que se informaron este 28 de septiembre, 60 pertenecen al municipio de Durango, de ahí que actualmente sea el que concentre la mayor cantidad de personas que han enfermado de SARS-CoV-2 con cuatro mil 100, de los cuales 514 se encuentran activos actualmente. Cabe señalar que las cifras hablan de mil 226 personas sospechosas.

Según datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al 25 de septiembre, de 16 estados que fueron analizados, Durango es que es que registra la tasa de mortalidad más baja en proporción al número de enfermos que diariamente se diagnostican, con poco más del 4%, incluso se encuentra por debajo de la media nacional que es 10.5%.

Ante el esto el secretario de salud en el estado, refirió que esto no significa que se les dé la oportunidad de moverse y realizar las cosas que anteriormente se hacían con normalidad, pues en caso de desobedecer las medidas, se podría retroceder gravemente y con ello el tema económico ya que se tendrían que cerrar actividades comerciales de nueva cuenta.

Por ello invitó a los ciudadanos a evitar las reuniones incluso las familiares, sobre todo si son de más de 15 integrantes ya que es ahí uno de los principales focos de infección, incluso los últimos días las cifras de positivos que aumentaron se relacionan a las fiestas patrias.

De ahí que si conocen algún positivo, el mismo enfermo deberá tener la conciencia de no moverse, a fin de evitar contagiar a otras personas. Y es que si bien Durango regresó a semáforo amarillo, “esto no significa que tengamos la libertad de hacer todo lo que hacíamos cuando no había pandemia, se podría volver a semáforo en naranja de no seguir las indicaciones y cometer los errores del pasado, como incrementar la movilidad”, advirtió González Romero.