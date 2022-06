Aún con incremento de contagios la FENADU sigue en marcha: Eleazar Gamboa

A pesar del incremento de contagios por Covid-19 a nivel nacional no se ha cancelado alguna feria e incluso la de Durango no es la única que está en puerta, ya que Gómez Palacio y Santiago Papasquiaro tendrán celebraciones similares, aseguró el secretario de Turismo al añadir que aún no se libera el total de la venta de boletos en Velaria porque falta establecer aforos, aunque en cada concierto no serán superior a mil 200 los espacios que tendrán costo.

Eleazar Gamboa de la Parra fue enfático en señalar que la FENADU sigue en marcha, aunque a la par se trabaja con el Comité de Seguridad en Salud para establecer los planes de acción que habrán de aplicarse durante la etapa de fiesta a fin de que la gente esté segura, especialmente ante el riesgo de contagios por la nueva ola que se vive en el país.

Tras puntualizar que no se tiene contemplado cancelar alguna otra feria debido a este repunte de la Covid-19, el funcionario indicó que a nivel estatal tanto Gómez Palacio como Santiago Papasquiaro ya están preparando sus festejos, aunque la prioridad es atender las cuestiones de carácter sanitario.

Patentizó el interés del gobernador porque ésta sea una feria segura, en tal sentido se ha estado limitando la venta de boletos en localidades preferenciales dentro de Velaria e incluso la mayoría de éstos se han agotado desde las primeras horas en que se pusieron disponibles al público. Actualmente ya no hay boletos de este tipo, sin embargo deberá esperarse para ver si permiten que haya más venta en caso de ampliar aforos.

Local Inicia la cuenta regresiva para la FENADU 2022

Aunque la idea es que sea mucho menor el número de boletos que tendrán algún costo, ya que un 87% de los 9 mil 300 lugares estarán disponibles con el solo pago del acceso a la feria que costará 20 pesos y 25 en estacionamiento.

Asimismo indicó que la cifra de boletos que tienen precio no podrá ser superior a mil 200 en cada concierto, aunque todo dependerá del establecimiento de aforos que será acorde a como se comporte la pandemia en las próximas dos semanas.