A punto de recuperar los terrenos entregados a un particular en la Laguna

Están por recuperarse los terrenos que fueron donados por la anterior administración a la empresa holandesa Tarafert, de acuerdo con el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, están a unas firmas de que este proceso concluya y puedan ser entregados al Gobierno del Estado, que a su vez, realizará la donación a la empresa Fermaca, por medio del Congreso local.

Señaló que se trata de una derrama económica de tres mil millones de dólares para el municipio de Lerdo, por lo que personal del Gobierno estatal se encuentra en la Comarca Lagunera para realizar dicha transacción y hacer los trámites correspondientes.

Recordar que dichos terrenos fueron adquiridos por la administración de José Aispuro Torres, por 34 millones de pesos, aunque la realidad es que solo entregaron 15 millones de pesos a los ejidatarios de Lerdo.





Aunado a ello de manera ilegal, el terreno se puso a nombre de un trabajador de una notaría pública, y no de la empresa como se había acordado originalmente, por lo que explicó ya se llegaron a un acuerdo con este trabajador y solo se requieren unas firmas para ser propiedad del Gobierno del Estado.

De llegar Fermaca a Durango, ello significa una inversión de tres mil millones de pesos y la generación de empleos en Lerdo principalmente / Foto: cortesía / Gobierno estatal de Durango

Cerca 16 empresas internacionales se encuentran en pláticas con el gobierno de Durango para una posible instalación en el estado, sin embargo el gobernador, Esteban Villegas Villarreal, confía en que al menos una de estas compañías se quede en la entidad, aunque no abundó al respecto por la propia secrecía de la información, aseguró que se encuentra dentro del ramo automotriz.

“También traemos una empresa de baterías de autos eléctricos que casi es del mismo tamaño que una armadora”, comentó luego de dar a conocer que este miércoles llegará un equipo procedente de China, con 32 empresas nuevas, a las que no se tenía en el mapa de posibles inversionistas, en su mayoría del giro automotriz, sensores, semiconductores, agroindustria, entre otras.

Fue durante esta transacción, al intentar vender el terreno a Fermaca, cuando se percataron de las inconsistencias e ilegalidades que hay en torno a esa situación / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Villegas Villarreal, recordó que se tienen 32 inversiones en puerta, de las cuales se pretende obtener a diciembre del 2025 la generación de 27 mil empleos directos, que sumados a los indirectos suman 108 mil fuentes de trabajo para el estado.

De ahí que si más empresas se suman a este proyecto de inversión para el estado de Durango, se podría duplicar el número de empleos directos, sumados a los indirectos, mismos que de acuerdo con el propio mandatario estatal, por cada empleo directo generado, se crean otros cuatro que se derivan de esa actividad.

“Parece fantasía que Durango sea ahorita el epicentro de México ahorita en la Inteligencia Artificial, pero ustedes lo están viendo hoy”, señaló el gobernador al referirse a la creación de Durania, un centro de capacitación para jóvenes el cuál contará con las mentes más brillantes del estado y quienes se enfocarán en la creación de nuevas herramientas tecnológicas para solucionar problemas haciendo uso de los avances tecnológicos.

“Lo que queremos es que nuestros jóvenes ya no se tengan que ir de Durango si no quieren”, comentó el mandatario estatal, quien afirmó que la intención es que todos ellos se vayan porque así es su decisión y no porque en su ciudad de origen no tienen oportunidades.