A un año de confinamiento, el sector educativo duranguense se fortaleció: Rubén Calderón

A más de un año del confinamiento social, el sector educativo duranguense ha obtenido fortalezas que se han convertido en áreas de oportunidad, señaló el Rubén Calderón Luján, secretario de Educación del Estado.

En el Sexto Congreso Postdoctoral del Instituto Universitario Anglo Español, el secretario precisó que el sector educativo tendrá que modificar los hábitos, “los maestros han encontrado de manera abrupta y rápida la manera de incorporarse a la tecnología que debemos de fomentar en bien de la educación”.

El evento académico reunió de manera virtual a los Secretarios de Educación de los estados de: Chihuahua, Carlos González Herrera, de Coahuila, Higinio González Calderón, ante quienes Calderón Lujan dio a conocer de manera muy amplia la participación de los maestros, padres de familia y alumnos, para dar seguimiento al proceso educativo desde sus hogares, su evolución y resultados, a pesar del confinamiento.

Explicó que Durango es un estado muy extenso con 538 mil alumnos, 401 mil son de básica, con cinco mil regiones o lugares con 100 habitantes o menos, lo que magnifica impartir educación a estos estudiantes, el 60% son escuelas multigrado, por tanto la SEED se propuso a partir del día 18 de marzo del 2020 llevar el aula a las casas, experimentando con los libros de texto pero también por Watts App, que fue una gran herramienta en la última parte de del ciclo escolar, de marzo a junio tuvo un papel importante.

Hubo también la impresión de cuadernillos, fueron 100 mil cuadernillos y se empezó a trabajar a través de ese medio, en la parte de la sierra, los maestros dejaron en los comercios, cartelones para indicar a los niños como se está llevando a cabo sus clases.

Reconoció que no se cubrió al 100 por ciento, igual que la mayoría del país, pero lo que fue de marzo a agosto, se tuvo una deserción del cinco por ciento y ya de septiembre a la fecha con Aprende en Casa ll fue otra etapa en donde no solamente fue el watt y el libro de texto gratuito, se implementó la televisión, el internet, que lamentablemente para el estado de Durango ha sido muy difícil manejarlo, puesto que no hay las condicione porque los padres de familia carecen de recursos, ha habido desempleo, pero también, dijo se implementó en la zona sierra la radio, mediante la estación de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, en conjunto con la radio de Nayarit para llevar a toda esta parte el aprendizaje.

En la parte final de su participación, Calderón Luján, consideró pertinente aprovechar los aprendizajes adquiridos durante la pandemia del Covid-19, sobre todo en materia digital, y que tanto docentes como alumnos lo mantengan como una constante y expresó la importancia de consolidar y mantener la empatía, que se ha generado durante el confinamiento entre padres de familia, alumnos y docentes, pues será determinante en el regreso presencial a las aulas.