A un año de la pandemia, comerciantes hacen esfuerzos para mantener su plantilla laboral

A casi un año de la pandemia, la propietaria de la florería Flores del Guadiana ubicada en la ciudad de Durango, Lorena Guereca, ha hecho todo lo posible por mantener a su plantilla laboral a pesar de que las ventas bajaron más del 50 por ciento y que mucha mercancía se queda en bodega.

Explicó que con la pandemia y el cierre de actividades no esenciales, y cierre de las iglesias no se pudieron organizar las graduaciones bodas, XV años y fiestas, y pues su trabajo de decoración con flores o compras de arreglos no se dio, pero esperaban que todo se pudiera re agendar y que la situación económica de la florería mejorará.

Recordó que en otros años el mes de febrero, mayo, noviembre y unos días de diciembre siempre eran muy buenos para las ventas, se mantenían muy activos desde temprano hasta la noche, por día tenían hasta 5 trabajos de decoración de iglesias o salones, más lo que se vendía en el local.

Este mes de febrero no represento los ingresos obtenidos en años anteriores, los envíos que se hicieron fueron menos de la mitad, se vendieron algunos chocolates y ramos de flores, nada comparado con el año pasado, pero positivo, pues Lorena indicó que no esperaban nada realmente.

Aunque las actividades se abrieron con el semáforo amarillo, y la organización de eventos sociales ya está permitida, dijo que no se han activado las ventas para ellos, apenas se han trabajado uno o dos ramos de novia nada más.

En cuanto a precios, dijo que se tiene de todo, por lo que no puede ser un pretexto para no brindar un detalle, pues maneja de una sola rosa en 10 pesos, hasta arreglos más elaborados a gusto del cliente y sí con un precio arriba de los mil pesos.