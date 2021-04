Abandono de los padres se traduce en incremento de índices de suicidio: Sotero Soto

La circunstancia de confinamiento generada por la contingencia sanitaria que trajo la Covid-19, produjo consigo el abandono de los hijos; “encerramos a los menores en sus cuartos con la niñera que es el celular, el internet y los juegos de video, sin saber lo que hacen o lo que juegan, en un fenómeno que desemboca en un claro incremento en los índices de suicidios en Durango”.

Así lo advirtió el presidente del Consejo Cívico Ciudadano, Sotero Soto Mejorado, quien señaló que el suicidio sigue siendo una vía lamentablemente fácil para muchos jóvenes, ante la ausencia de los padres y el cúmulo de problemas que persiguen a los adolescentes y los retos que se formulan entre ellos mismos.

Al abordar el tema, el dirigente del CCC, Sotero Soto reflexionó que la pandemia nos trajo un encierro, pero un abandono con los hijos; “encerramos a nuestros hijos en su cuarto con la niñera del celular, del internet de los juegos y no sabemos lo que hacen y juegan”.

Confinamiento: daño mental severo en niños y adolescentes de Durango

No es sorpresa que los menores de edad son los más afectados con el confinamiento que ha provocado la Covid-19, al registrarse un crecimiento en el número de suicidios y violencia en niños y adolescentes, así lo declaró el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Marco Antonio Güereca Díaz, quien afirmó que la tasa alta de suicidios en la entidad es alta.

Pues cabe resaltar que en el estado desde el inicio del 2021 se han presentado casos donde menores perdieron la vida por su propia mano, lo que crea una alarma en la sociedad.

¿Es el problema del suicidio una moda?

A la vez, el conocido empresario añadió que actualmente el problema del suicidio está de moda y probablemente habrá más casos frente a la ausencia de los padres con sus hijos; “están físicamente pero no estamos enseñando a manejar la frustración”.

A pregunta expresa, refirió el caso del adolescente de 15 años que se dio el sábado pasado, y dijo que es un ejemplo claro que no estamos en la educación emocional.

Consideró que los juegos no son lo malo, lo malo es que no sabes que es lo que juegan y no estamos presentes en su encierro; “los juegos tienen una clasificación de edades la cual es el deber de los padres saber que si y que no deben jugar”.

Hay dos formaciones en los hijos: la emocional y la cognitiva. La cognitiva es la formación de los valores, la educación y la emocional es cómo lo amo, cómo lo ayudo, cómo lo acepto, etcétera; “el Consejo Cívico Ciudadano en conjunto con el conferencista “El Gabbo Gómez”, han estado presente todos los martes y viernes en línea”.

Al respecto detalló que los martes son apoyo a los adolescentes y los viernes escuela para padres. En esta semana presentarán la plática: “Consecuencia de los Padres Ausentes”, cuyo contenido marca y emplea estrategias para ayudar a los hijos.

Finalmente anotó que este programa también se presenta en escuelas y empresas virtualmente.