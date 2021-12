Acción Nacional deplora tres años perdidos con el gobierno de Morena

Acción Nacional deplora los tres años de un sexenio perdido, en donde ha habido muertes, desempleo y carencias por todo el territorio nacional, con la desconfianza ciudadana presente en los hogares mexicanos y porque el lema de “primero los pobres” es sólo demagogia, ya que existen casi 4 millones de pobres más que en 2018. El presidente López Obrador no tiene nada qué celebrar, aseguró la presidenta Verónica Pérez Herrera.

Este primero de diciembre debe ser recordado con pesar y sin júbilo porque no ha habido un solo día en donde el Presidente convoque a unidad nacional, en cambio siembra la división, la polarización y la desconfianza entre los mexicanos, dijo.

La presidenta del PAN en Durango manifestó que, si López Obrador no estuviera en la presidencia de la República dividiendo al país, habría casi 4 millones de mexicanos menos en la pobreza y la inflación no estaría a más del 7%; no tendríamos el peor crecimiento económico en 40 años, la inversión fija seguiría siendo motor de desarrollo y no estaríamos viviendo la más grande salida de capitales de la historia moderna.

“Se hubieran evitado vidas y habría mucho menos muertos y mucho mejor manejo de crisis por la pandemia. No seríamos el país que más personal médico dejó morir por falta de insumos adecuados, no tendríamos tanta escasez de medicamentos y miles de niñas y niños con cáncer no habrían sido abandonados”, expuso.

Puntualizó que, si López Obrador no fuera presidente de México, existiría el Seguro Popular y Seguro de Desempleo.

“¡Sí hay de otra!; Los gobiernos de Acción Nacional y legisladores estamos trabajando por la salud, la seguridad y el empleo. Y seguiremos luchando para que el cambio sea una realidad en 2024 y recuperemos el tiempo perdido. Estamos listos para corregir el rumbo con políticas públicas que cuiden e incentiven la creación de empleos, proteja la salud y garantice la paz en las calles de México”, sentenció.

Finalmente, subrayó que el PAN es el partido de la lucha por un México democrático. Creemos en un México que sí tiene éxito, que gobierna en paz y para todas y todos.

“En un México con políticas de sentido común, de hacer más con menos, de gobernar en función de lo que la gente quiere, donde el dinero público es invertido en aquello que realmente importa a la ciudadanía. Un México donde se apoye a quien genere empleos y se combata la pobreza con trabajo y no solo con planes clientelares”, concluyó la dirigente panista.