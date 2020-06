Acepta "Lichita" que 10 sindicalizados laboran en 2 de sus negocios

En conferencia de prensa la líder del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, Alicia García aceptó que 10 trabajadores pertenecientes a dicha agrupación laboran en dos estéticas y dos cocinas económicas que son de su propiedad, acto que está contemplado en el contrato colectivo.

La secretaria general del sindicato señaló que el contrato colectivo marca más de 60 trabajadores que están comisionados y los diez que ya se señalaron realizan funciones en beneficio de los agremiados.

“Lo único malo que hice, si así lo ven, es que en mi estética y cocina... llevarme a los trabajadores, tengo 10 trabajadores en dos cocinas y dos estéticas, los hombres tenían el derecho a cortarse el pelo de manera gratuita, en una asamblea las mujeres querían ese beneficio, pero cómo sale más caro, se llegó al acuerdo que solo se les cobraría la materia prima y no la mano de obra. Sí, fue mi error, pido mil disculpas, al comedor pasan los trabajadores de carritos por un platillo de 35 pesos, con ese recurso se realizan diversas fiestas de los sindicalizados”, dijo la líder de los trabajadores municipales.

Agregó que las estéticas y cocinas las inició con los ahorros y liquidaciones que le dieron cuando fue regidora y diputada, subrayó que no tiene ninguna licorería y en el sindicato no existen excesos, “¿cuáles?, estaré en los tribunales, ahí me deberán demostrar lo que se dice, si hubiera tanto exceso no estaría yo al frente del Sindicato por tantos años”, enfatizó Alicia García, mejor conocida entre los trabajadores como “Lihita”, acompañada por parte del Comité Ejecutivo y sindicalizados.

Al cuestionarla sobre sus familiares que trabajan en el Ayuntamiento, respondió que sus hermanas laboran ahí desde hace mucho tiempo y cuestionó a los reporteros “¿tú no meterías a nadie?, te verías muy mal si no lo haces”.

Gamboa señaló que se debería preguntar a los mil 700 trabajadores que la apoyan, sobre los excesos y trato que se les da, “seguiré mientras ellos quieran”.

La líder sindical explicó que los 10 trabajadores que están en sus negocios cumplen la función de ayudar a los demás agremiados, por ende es correcto y legal, además se estipula en el Contrato Colectivo de Trabajo.

En torno a la denuncia que existe en contra quien resulte responsable por amenazas a un periodista que dio a conocer el tema, señaló que ella es la principal interesada en que se dé con el responsable, “respeto su labor y siempre he sido respetuosa con ustedes”, finalizó.