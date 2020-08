Aclara síndico proceso de venta de luminarias

Luego de la denuncia interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción en contra de la sindicó municipal, Luz María Garibay Avitia, por el recurso de luminarias que fueron vendidas después de ser retiradas, la funcionaria señaló que no hubo pago por parte del acreditado y actualmente existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por esta situación.

“Se realizó una subasta en dicho tema, la denuncia en mi contra me da mucho gusto, ya que se evitarán emitir juicios sumarios en redes sociales, espero dejar de recibir amenazas en mi teléfono de números privados, va a hacer una instancia competente y facultada la que realice la investigación. Con gusto acudiré a comparecer para presentar las pruebas que el órgano colegiado (Comisión de Hacienda y Sindicatura) me pida, como siempre realizan un trabajo bien hecho” dijo.

Garibay Avitia resaltó que no hubo un pago y no ingresó nada a la Hacienda municipal, por concepto de venta, a pesar de que se concluyó el proceso, esto debido a que la persona acreditada no pagó, “entonces el municipio es la víctima y se levantó una denuncia en la Fiscalía del Estado”.

Agregó que el resolutivo emitido en la Comisión de Hacienda se dejó sin efecto y se encuentran en proceso de recuperar los bienes, en este caso 24 mil luminarias catalogadas como chatarra, las cuales están en facultad de la FGE.

Para finalizar señaló que dicha demanda da pie a fincar responsabilidades en contra de las personas que pretenden dañar su imagen, prestigio y trabajo.