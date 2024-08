Activan alerta de búsqueda por mujer duranguense; ella envía mensaje en Facebook

Desde hace unas horas se compartió una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba para dar con el paradero de una joven duranguense; se trata de Biblis Almendra Soto Alvarado, de 30 años de edad, quien presuntamente desapareció desde el pasado 3 de agosto.

Sin embargo, este sábado ella misma se pronunció a través de su cuenta de Facebook, donde aseguró no estar desaparecida, por el contrario, asegura que ella misma decidió alejarse. En ese tenor reveló estar bien, y pide a sus cercanos no buscarla.

La ficha de búsqueda expone que la denuncia sobre su presunta desaparición fue puesta apenas el 8 de agosto, cuando desde el 3 del mismo mes se desconocía sobre dónde estaba / Foto: Cortesía

La ficha de búsqueda expone que la denuncia sobre su presunta desaparición fue puesta apenas el 8 de agosto, cuando desde el 3 del mismo mes se desconocía sobre dónde estaba. Se detalla que es una joven de 1.50 metros de estatura, de complexión delgada, tez morena clara, cabello corto y castaño, cara ovalada.

Además, ojos medianos cafés, nariz achatada, cejas semipobladas, boca y orejas medianas, y como señas particulares un tatuaje de tallo de hojas en las clavículas, otro de alas en el antebrazo izquierdo.

Mientras tanto, ella escribió el siguiente mensaje: “No estoy desaparecida, tomé la decisión de alejarme del lugar donde me sentía y estaba sola. Desde que alejaron a mi hijo de mí, la vida ya no tenía sentido, quise morir muchas veces en el interior de mi casa vacía y por eso decidí alejarme”.

“No tengo un lugar en específico, no siempre tengo señal de internet, relájese no me he ocultado de nadie y así será. Si no me buscaron en los últimos meses cuando estuve en Durango, ya no me busquen ahora por favor, espero por lo menos una vez al mes avisarle. Gracias por todo, los amo estoy bien”.