Acusan a director de la Prepa Diurna de amedrentar maestros si no votan por su candidato

El aspirante a la rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Rafael Mier Cisneros, acusó al director la Escuela Preparatoria Diurna, Javier Rodríguez Juárez, de intervenir en la elección pues se sabe que ha amenazado a los maestros con quitarles horas de clase y coordinaciones, si no votan por el proyecto que él apoye.

Aseguró que la guerra sucia continúa al interior de la Máxima Casa de Estudios del estado, tal como lo había denunciado la semana pasada, cuando acudió ante la Junta Directiva para solicitar una licencia de separación del cargo, pues es muy clara la intención con directores que amedrentan a los maestros universitarios.

Preparatoria Diurna / Foto: archivo / El Sol de Durango

“Finalmente yo no he visto un proyecto académico del otro lado, hemos tenido un ejemplo en el 2010 cuando nos impusieron una ley orgánica que realmente no nos trajo nada bueno. Precisamente la intención es construir una universidad de los universitarios, con un proyecto de Ley Orgánica pero que esté a consenso de todos y sobre todo por velar por la calidad académica”, dijo.

Mier Cisneros, hizo un llamado a los universitarios y sociedad en general que apoye su proyecto para acompañarlo este viernes 25 de octubre, cuando realice su registro ante la Comisión Electoral Universitaria, en punto de las 11:00 de la mañana, partiendo en caravana desde el monumento a Benito Juárez en el Corredor Constitución y el Paseo de las Alamedas.





Asimismo informó que se reunió con la vicepresidenta del Congreso de la Unión, Dolores Padierna, para comenzar a tocar puertas en relación al presupuesto de egresos, ya que históricamente la UJED mantiene un problema económico que se destaca principalmente al finalizar el año durante el pago de prestaciones salariales.

“Hay que transparentar los recursos que tenemos, hay que también corregir cosas que tenemos que hacer, pero la palabra mágica es la gestión. Tenemos que construir puentes reales muy sustentables con el Gobierno federal”, y es que el 90 por ciento del presupuesto de la Universidad proviene de la federación, de ahí que al estar bien con ellos, se podrá construir un mejor progreso.





Y es que a un día de la apertura del registro de candidatos a la Rectoría, misma que cierra el 31 de octubre, al momento son cinco las personas que han levantado la mano para contender por dicho cargo, tal es el caso del director con licencia de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA), José Ramón Duarte Carranza, quien fue el primer interesado; seguido por Rafael Mier Cisneros, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FADERCIPOL).

Posteriormente se anunció como interesada la exdirectora de la Facultad de Lenguas, Nadia Patricia Mejía Rosales; así como el profesor de la Preparatoria Diurna, Ramón García; y el investigador de la UJED, Manuel Murillo.