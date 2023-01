Adán Augusto López estará en Durango el próximo miércoles

Este miércoles 1 de febrero, estará en el estado de Durango el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, donde se reunirá con autoridades del Gobierno del Estado a fin de analizar y de ser posible cerrar el proyecto de instalación de una empresa que se ubicará en la Comarca Lagunera, misma que contempla una inversión de mil 500 millones de dólares, informó el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal.

En rueda de prensa, el mandatario duranguense señaló que dicha empresa de fabricación de fertilizantes se instalará en la ciudad de Lerdo y brindará mil 800 empleos directos solamente en la construcción, así como 500 empleos directos para la operación de la misma, todos muy bien pagados de ahí la importancia de concretar el tema el mismo día, cuando incluso se dará a conocer la noticia de manera inmediata.

“Por el tamaño de la empresa se requiere que los tres niveles de gobierno estén alineados para poder hacer este tipo de inversiones y sería histórico para la Comarca Lagunera”, comentó el mandatario estatal.

Asimismo se refirió al proyecto de la presa El Tunal 2, misma a la que no se le va a invertir recursos en lo que resta del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues la respuesta es que no se apoyará a obras que no queden concluidas antes de que finalice la administración, de ahí que el Gobierno de Durango optó por plantear la posibilidad de la instalación de una planta potabilizadora y el sistema de bombeo para la presa Guadalupe Victoria.

Se trata de una inversión cercana a los mil 300 millones de pesos para el proyecto con el que se podrá abastecer de agua a más del 50% de la población de la capital del estado sin tener que sobreexplotar los pozos de aguas profundas, comentó el mandatario estatal.

Primera Cumbre de Alcaldes de la Frontera Norte. Desde el Gobierno de México fortalecemos a los municipios y hacemos crecer al país. pic.twitter.com/lSA43SG87D — Adán Augusto López H (@adan_augusto) January 29, 2023

“Estamos muy movidos”, comentó al informar que tras una visita a la Ciudad de México y reunirse con el productor de televisión y cine, Epigmenio Ibarra, se tiene la posibilidad de que Durango continúe su consolidación como la tierra del cine.

“Estoy convencido de que a pesar de que seguimos en números rojos, con un tema complejo en materia financiera, el haber pagado los aguinaldos y las prestaciones de diciembre no quiere decir que ya salimos del problema, hicimos una estrategia para poderlo hacer, pero Durango se sigue manteniendo en una situación muy difícil, pero más estable”, comentó.