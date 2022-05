Adán Augusto López refrenda apoyo a Marina Vitela como gobernadora de Durango

“A partir del 5 de junio, Durango tendrá aroma de mujer”, enfatizó Adán Augusto López Hernández, entre porras, aplausos y banderas que inundaron el Lienzo Charro de las instalaciones de la FENADU color guinda, distintivo de Morena y la candidata por la coalición Juntos Hacemos Historia.

“Los caciques van para fuera, todos vamos a recuperar Durango, con el pueblo todo, sin el pueblo nada; Durango tiene todo para ser un gobierno ejemplar y no les quede duda, Marina Vitela será la próxima gobernadora y Gonzalo presiente”.

Te recomendamos: Llegó el momento de un cambio verdadero con más y mejores oportunidades: Marina Vitela

Con la presencia del gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío; el coordinador de los diputados federales, Ignacio Mier; diputados, senadores, empresarios, profesionistas y sociedad en genera; López Hernández precisó que “Marina va a conducir la nave, ella apela a la unidad. A partir del 5 de junio, Durango, hermanado con la 4T, tendrá aroma de mujer”.

Por su parte la aspirante morenista, Marina Vitela Rodríguez, con voz fuerte y decidida, aseguró que viene la transformación a Durango, “se acabará la corrupción de los prianistas que día a día laceran a nuestra gente; hoy vemos cómo roban y nuestra gente en la pobreza, es por ello que abrimos las puertas a toda la sociedad”, dijo.

Adán Augusto López Hernández, entre porras, aplausos y banderas que inundaron el Lienzo Charro de las instalaciones de la FENADU / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Señaló que su proyecto le apuesta al sector salud y educativo, a las familias, “porque no tengo derecho de fallar, pues por primera vez una mujer de origen pobre, va a gobernar Durango y estaré acompañada de ya saben quién, bajo la condición de no robar, ya que me queda claro de dónde vengo y sé a dónde voy”.

Asimismo, el candidato a la presidencia municipal, Gonzalo Yáñez, dijo contundente, “Marina no está sola, todo Durango está contigo, díganle al presidente que Marina y yo, no le vamos a fallar. Seremos gobiernos que caminarán de la mano con el presidente. En Durango vamos a ser uno de los mejores gobiernos”.

Local En la lucha por un gobierno democrático, Marina no está sola: Gonzalo Yañez

Ante una audiencia importante quienes se dieron cita en el Lienzo Charro de la Feria, donde hubo simpatizantes de Morena, PT, PVEM, R5 y RSP, de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Estado de México, Sinaloa y Durango; Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California, dijo que Marina, va a triunfar y se levanta ante los ataques y calumnias, “Durango decidirá como lo hizo Baja California, vamos a recuperar el estado”.

Militantes de Lerdo de Tejada, Pilar de Zaragoza, Independencia y Libertad, Santiago Bayacora, Refugio Salcido, Tomás Urbina, El Manzanar, Aquiles Serdán, 18 de marzo, La Loma, El Carrizo, 16 de septiembre, Tapias y Cristóbal Colón; estuvieron presentes en este encuentro con los candidatos de la coalición Juntos Hacemos Historia y Adán Augusto López Hernández.

Este último recordó que hace cerca de 30 años visitó Durango y había un joven de presidente municipal, que hizo el mejor gobierno y subrayó que segundas partes nunca son males y él será el próximo gobernador, mientras que alzando la mano de Gonzalo, enfatizó que Marina será quien conducirá la nave de la transformación en el estado.

En ningún momento mermó el ánimo entre la asistencia y con la mano en el corazón tanto Marina, como Gonzalo agradecieron el apoyo tras una mampara que llamaba al voto masivo.