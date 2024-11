Ante la información sobre el cambio de sede del tradicional Nacimiento a las instalaciones de la Feria Nacional Villista, el regidor Antonio Morales Guzmán, aseguró que debido a la modificación de la legislación local en donde se contempla al Parque Guadiana como un área natural protegida, es necesario acatar la decisión del Congreso del Estado y con ello cuidar esas áreas de transición que se encuentran al interior del parque.

Explicó que la ley es clara al señalar que este ya no es un escenario propicio para realizar una verbena popular como la que se desarrollaba anteriormente y que propiciaba la presencia de más de 10 mil personas circulando por el lugar diariamente, así como del incremento en el comercio ya existente.

En el Centro Histórico de la capital del estado luzca adornado con 450 figuras alusivas a la época decembrina / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

De ahí que al interior del Cabildo del Ayuntamiento de Durango ya se investigan las acciones a realizar para darle solución a las demandas de los comerciantes, ya que de seguir con la organización de esta festividad en el lugar, serían omisos de lo que mandata la ley para la protección de un área natural.





“Ya le entramos a los temas comerciales, al del propio trenecito, de los espectáculos artísticos en el Auditorio del Pueblo, pero no se nos puede olvidar que es un área protegida”, comentó Morales Guzmán, al declarar que si bien se tienen algunas áreas donde se pueden desarrollar esquemas de prestación de servicios o comercio, existen otras en las que no se puede tener ninguna otra tarea que la de protección del medio ambiente.

Adiós Nacimiento, Parque Guadiana es un área natural protegida y se debe respetar / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Pese a esta explicación, el edil del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no confirmó el cambio de sede del Nacimiento navideño, “yo no me quiero adelantar, solamente les comparto los conceptos que mandata la ley, porque ya no podemos llevar a cabo reuniones multitudinarias en el parque, por lastimamos el medio ambiente de Durango”, dijo.





Respecto a la Feria Navideña, informó que se trabaja en conjunto con el Gobierno del Estado, para la organización de un evento cultural y artístico, que logre conectar con las familias de Durango, pero haciendo uso de los recintos con los que cuenta la ciudad como las instalaciones de la Feria Nacional Villista, el Centro Histórico, la Avenida 20 de Noviembre, entre otros.

Esto además se convierte en derrama económica para el municipio, ya que muchos de los habitantes de otras localidades, así como paisanos que regresan de vacaciones llegan a la capital del estado para vivir los escenarios decembrinos y se debe estar listos para recibir a los turistas tanto nacionales, como extranjeros.