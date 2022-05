Adquirir un crédito para la compra de terreno, es una buena opción: CMIC

El esquema que ofrece el Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), al adquirir un crédito para la compra de terreno, es una buena opción para el sector que no cuenta con el puntaje necesario para alcanzar una vivienda, pero al momento de empezar a construir debe tomar en cuenta que resulta mejor que intervenga una constructora para disminuir los costos, indicó Raúl Montelongo Nevárez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

La constructora al trabajar en serie o en masa, puede abaratar costos, no es lo mismo que una persona en lo particular consiga buenos precios para la ejecución de su obra, a que una constructora con el desarrollo, convenios, pueda avanzar, y aunque claro que se debe generar utilidad, no es mayor a los costos que pueda conseguir una persona en lo individual o sin conocimientos pueda desarrollar a vivienda, explicó.

Otra de las ventajas de desarrollar un proyecto con una constructora, dijo que es tener un proyecto ordenado que debe respetar el tamaño mínimo de la vivienda en Durango, que es de 6 x 16 metros, alrededor de 96 m2, partiendo de ahí y el puntaje se puede obtener una vivienda mayor hasta llegar a residenciales, no puede haber viviendas más pequeñas que ese estándar, mientras que con la autoconstrucción se puede correr ese riesgo.

Reconoció que de manera individual las personas a veces van avanzando poco a poco de acuerdo a sus posibilidades, por eso pueden dar solo un primer paso en su construcción, y esperar unos años después para terminar.

El Infonavit lanzó en el mes de abril el Crediterreno, un crédito para la compra de terreno con uso de suelo habitacional o mixto, que debe contar con infraestructura y servicios para que las personas puedan construir su casa de acuerdo con sus necesidades. Los terrenos deben ubicarse cerca de centros de salud, escuelas, fuentes de empleo, entre otros espacios y encontrarse fuera de zonas de riesgo, y rellenos sanitarios.