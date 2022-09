Advierte regidora de Morena deuda por 250 mdp de la administración de Salum

"Es una vil farsa que dejaron las finanzas sanas en el municipio de Durango, se deben 250 millones, entre obra y lo demás de proveedores, dicen que hicieron obra, pero no vemos obra en el municipio, entonces queremos saber qué es lo que hicieron y solicitaré una auditoría externa", así lo declaró la regidora de Morena, Cinthya Monserrat Hernández.

Argumentó que no sabe por qué dijeron que dejaron finanzas sanas, sí finanzas sanas es dejarla en ceros, o sería comprensible que dijeran que se deben 20 millones que son de la nómina, pero no es así, “dejaron adeudos de julio y agosto”, por lo que pedirá reporte de los 2 últimos meses, para conocer en que se estuvo gastando ese dinero.

Mencionó que quizá se confiaron en el pago de las participaciones, al estar pendientes 500 millones de pesos, “que no existen porque no se han entregado”, hacen depósitos de 10 millones, que no sirven ni para la nómina, que son 20 millones, por eso espera que los regidores y el alcalde, Toño Ochoa, respalden la auditoría externa.

La regidora destacó que el Gobierno Estatal está a punto de hacer entrega a la nueva administración, y es lamentable que no pudieron hace equipo el alcalde Jorge Salum del Palacio, el gobernador José Rosas Aispuro Torres y el secretario de Finanzas, Arturo Díaz Medina.

Indicó que fue hasta un día antes de concluir la administración, que se les pidió su firma por parte del Alcalde, para enviar un oficio que iba a Hacienda, “yo se lo dije muchas veces en cabildo, que fuéramos a tocar puertas”, a gestionar, para que las participaciones llegaran directas al municipio.

Sobre la opinión del Director de Finanzas Municipal, Ignacio Orrante, señaló que tiene una expectativa grande por el curriculum que lo respalda, y de momento ya le hizo una solicitud para que le explique y desglose, sobre el adeudo que tiene el Ayuntamiento.