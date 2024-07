Las operaciones en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria han funcionado de manera normal y las únicas afectaciones registradas luego del hackeo a Microsoft es que el vuelo de Volaris a las 7:30 horas documentó de manera manual.

Sin embargo, los pasajeros pudieron abordar el avión en tiempo y despegar con un retraso de algunos minutos debido a que llegó tarde de la ciudad de Tijuana, Baja California, por complicaciones del hackeo que dejó miles de personas varadas en las terminales aéreas de gran parte del mundo.

En estos momentos, las personas que esperan abordar el vuelo a Texas, en la aerolínea American Airlines (AA) han podido documentar adecuadamente en la terminal.





La mayoría de ellos se registraron y obtuvieron su pase en taquilla, debido a que desde la tarde del jueves no pudieron hacer el check in a través de la página de internet.

“Hasta ahorita todo normal, el vuelo está en tiempo, no nos han avisado sobre un retraso, solo lo ocurrió ayer en la tarde es que no pude hacer el check in, hacía todo el proceso y al momento de darle aceptar, no avanzaba y me regresaba al principio”, dijo una de las usuarias que prefirió no dar su nombre a este medio de comunicación.

El vuelo al estado de Texas despega a las 12:00 horas de este viernes y según los pasajeros todo está en tiempo y no han sido notificados de algún cambio o retraso y obtuvieron sin contratiempo sus pases de abordar.

Afectaciones menores en Aeropuerto de Durango tras falla de Microsoft / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Respecto a los sistemas utilizados en el sector Salud, no presentó ninguna falla y todos los centros médicos de la Secretaría de Salud del Estado de Durango (SSD), funcionaron de manera normal.

Desde la madrugada del viernes se registró una falla en el software de seguridad CrowdStrike Falcon en Microsoft a nivel mundial, lo que afectó los vuelos programados para este día en prácticamente todo el mundo, además de sufrir problemas también en algunos sectores como instituciones financieras.