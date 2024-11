¡Aguas! Llaman a tener cuidado con falsos asesores inmobiliarios

Aunque se estima la existe de mil asesores inmobiliarios en el estado de Durango aproximadamente, al menos 700 son irregulares o realizan la actividad de manera irregular, comentó Manuel Hernández, quien forma parte del Consejo de Inmobiliarios, esto significa que solo el 30 por ciento de quienes se dedican a esta actividad lo hace de manera formal.

Esto representa una gran posibilidad de ser víctima de un fraude si no se cuenta con la asesoría adecuada, ya que se trata principalmente de personas que se anuncian a través de las redes sociales, que no cuentan con una oficina en físico y nunca tienen trato directo con el cliente, “solo les piden dinero para supuestamente amarrar una venta o renta y ya no les contesta las llamadas, tampoco tienen a dónde ir a reclamar”, dijo.

Se desconoce cuántos casos de fraude inmobiliario se registran al año, aunque en el gremio es frecuente escuchar historias relacionadas con la comisión de este delito / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Se desconoce cuántos casos de fraude inmobiliario se registran al año, aunque en el gremio es frecuente escuchar historias relacionadas con la comisión de este delito, pese a ello de cada 10 fraudes registrados, solo dos se denuncian.





“El año pasado hubo un caso muy sonado en donde incluso hubo la falsificación de firmas ante una notaría. El fraude se comete cuando se obtiene un lucro por un engaño, hay supuestos asesores que te piden un enganche por venderte una casa que nunca vez, un asesor que nunca vez”, dijo.

Imagen ilustrativa / Nunca se debe hacer negocios con una persona con la que no se tiene contacto directo y en un lugar físico / Foto: Cuartoscuro.com

Puntualizó que nunca se debe hacer negocios con una persona con la que no se tiene contacto directo y en un lugar físico; por eso las redes sociales son el lugar más propicio para engañar a los usuarios.

Algunos de los consejos es verificar que sea un asesor inmobiliario establecido en una oficina, que en este espacio se observen los reconocimientos y constancias de cursos, así como que forme parte de una asociación, “desde ahí nos estamos asegurando que tiene educación en el tema inmobiliario, nosotros de manera mensual tenemos capacitaciones para prestar un mejor servicio y todos estos elementos son identificables”, dijo.

Solo el 30% de quienes se dedican a esta actividad lo hace de manera formal, así lo informó el Consejo de Inmobiliarios / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

De ahí que por segunda ocasión se organiza el Foro Inmobiliario del Consejo de Profesionales Inmobiliarios de Durango (COPID), el próximo 29 de noviembre en el Salón Blanco del Club Campestre, cuya intención es combatir el fraude en las bienes raíces, “les hacemos una extensa invitación a participar con nosotros, para salvaguardar el bienestar económico de la sociedad de Durango”, comentó el actual presidente de COPID, Jesús Montoya.

La idea es lograr una sinergia de capacitación y profesionalización real, con expositores tanto locales, como nacionales donde se hablarán de temas como la compra venta y cuestiones legales en las transacciones sobre todo en los remates judiciales, a fin de minimizar el riesgo en la compra-venta de bienes inmuebles.