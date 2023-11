Al 58% informalidad en Durango

Ha aumentado en Durango la informalidad en un 10 por ciento en el último año, llegando a un 58 por ciento, uno de los índices más altos del país, informó Mauricio Holguín Herrera, Secretario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“La informalidad nos está acabando, vemos que muchos de los comerciantes están pasando en los últimos 10 años a la informalidad, y con un crecimiento del del 10 por ciento en este año” mencionó.

Mauricio Holguín Herrera, aseveró que de este fenómeno no se culpa a los comerciantes, pues mucha de la culpa la tiene realmente el gobierno federal que no está apoyando a la formalidad, no hay ninguna repercusión para todos aquellos que son informales, incluso el gobierno federal se los celebra.

Imagen ilustrativa / Ha aumentado en Durango la informalidad en un 10 por ciento en el último año / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

El secretario de CCE, dijo que la gente que se está pasando a la informalidad, ve la situación atractiva porque el mismo gobierno les otorga regalías por no tener trabajo.

De tal forma, para muchos deja de ser costeable tener todas las obligaciones que se tienen una empresa formal, y prefieren aventurarse a la informalidad, para así poder obtener mayores dividendos, subrayó Mauricio Holguín Herrera.

“Sabemos que muchas empresas que están cerrando, no están cerrando por completo, sino que se están pasando a la normalidad, y esto genera también que no puedan ser contabilizadas como empresas en cierre” concluyó.