Alcalde de Durango señala de irresponsable incitar a ciudadanos a desobedecer restricciones sanitarias

Es irresponsable incitar a la ciudadanía a no acatar las disposiciones sanitarias en medio de la pandemia por la Covid-19, en la que no han disminuido los contagios y ha habido una cantidad importante de desafortunados decesos, afirmó el presidente municipal de Durango, Jorge Salum del Palacio.

Lo anterior, luego de que ha habido señalamientos de tipo político en cuanto a que el acuerdo administrativo signado en el Ayuntamiento que tiene finalidad de disminuir la cantidad de contagios no tendría validez.

“Seguimos haciendo el llamado a la responsabilidad de la ciudadanía, que la mayoría lo ha atendido y entendido también de manera correcta, y espero que los actores políticos que puedan tener a veces diversas opiniones, tratando de generar algunas opiniones de tipo electoral, reconozcan que la pandemia es una realidad y que se necesita de la responsabilidad de todos”, dijo.

Foto: Cortesía | Gobierno municipal de Durango

El alcalde añadió que la responsabilidad de no abrir los negocios durante el fin de semana, es personal y que se debe entender, no se trata de que la autoridad no pueda ejercer autoridad, así como sanciones y revisiones; sino que se trata de entender que las medidas que se han tomado son por la salud de todos los habitantes, no es una responsabilidad que sólo le corresponda al municipio, al estado o a la federación.

“Es un tema social que todos tenemos que atender y entender que es un problema muy serio que depende de las posibilidades que tengamos cada uno de atender las medidas que se han recomendado”, concluyó.