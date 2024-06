A unos días del inicio de la obra de peatonalización de Privada Parque Nuevo, en la Zona Centro de la ciudad, y la semipeatonalización de calle Pasteur, el alcalde de Durango, Toño Ochoa Rodríguez, reconoció que faltó comunicación entre las autoridades y los comerciantes, sin embargo las pláticas continúan para aclarar las dudas sobre el proyecto.

Te recomendamos: Se peatonalizará otra calle en el Centro Histórico de Durango

“Lo que se quiere con este proyecto es activar a la economía local, el turismo, apostarle a la movilidad como ya lo hacen otras ciudades como Mérida principalmente, donde con la peatonalización, han aumentado sus ingresos los negocios locales”, dijo el edil capitalino, al señalar que con esto también permite que más turismo visite los Centros Históricos.

Con dicha obra se busca alcanzar un objetivo que sea bueno para todos y genere un beneficio / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Con dicha obra se busca alcanzar un objetivo que sea bueno para todos y genere un beneficio, sobre todo para el comercio local, a un corto y mediano plazo, “lo que falta simplemente es platicar, y estamos en ese diálogo”, dijo.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





No se trata de persuadir a los comerciantes, sino de buscar un entendimiento con ellos, “tenemos las cartas abiertas, no hay cartas marcadas, eso es lo más importante. Siempre hablando de frente con los ciudadanos”.

Alcalde se reunirá con comerciantes, resolverá dudas de proyecto de peatonalización / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

En los próximos días buscará tener un acercamiento con los ciudadanos de manera personal, a fin de que las dudas sobre el plan que se tiene para la zona queden fuera, y comprendan que esto se realiza con la intención de fomentar el turismo, la economía y la movilidad del Centro Histórico.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), Beatriz Zamora Nájera, afirmó que es un proyecto que los tomó por sorpresa, sobre todo porque comenzaron a socializar la obra cuando ya se viene la construcción.





Local Permisos en corredor constitución no incluyen instalación de estructuras en vía pública

Señaló que no se da la misma reacción cuando se propone un plan, comparado con una imposición, por lo que la molestia de los comerciantes radica en que no se les informó con tiempo, pues aunque sí fueron invitados a una reunión, esta era solo para presentarles el proyecto ya formalizado.

“Son varios los meses (duración de obra), que sí afectan en las ventas, más que nada porque ahorita están por los suelos, estamos en una situación muy difícil aquí en el estado”, comentó la representante de los pequeños comerciantes, quien señaló que son dos calles cuyo cierre repercutirá en más de 40 comercios.

Confían en que la peatonalización sea de beneficio para la venta de los productos de la zona, sin embargo pidió a las autoridades municipales cuidar que esto no sea motivo de instalación del comercio informal y esto no genere un conflicto con quienes sí pagan impuestos.