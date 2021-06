Alcaldes pagan multa establecida por el IDAIP

Presidentes municipales de Coneto de Comonfort y Cuencamé, finalmente pagaron la multa correspondiente a 13 mil 400 pesos cada uno, por incumplir con sus obligaciones de transparencia, así lo declaró, la presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), Luz María Mariscal Cárdenas, quien afirmó que este tipo acciones les ha dado buenos resultados para que acaten los ordenamientos de transparencia.

Cabe mencionar que en los últimos días de la primera quincena de junio del presente mes, el Consejo General del IDAP, aprobó multar a los alcaldes de Coneto de Comonfort y Cuencamé; además de amonestar a los de Súchil, Mezquital y San Bernardo, incluida la titular del Sistema de Aguas de Vicente Guerrero.

Al ser entrevistada durante la presentación de la revista “Las redes sociales digitales”, la presidenta del IDAIP, aclaró que los alcaldes fueron multados e incluso de su propia bolsa pagaron la multa establecida en 150 UMA’s.

Indicó que las amonestaciones públicas fueron para los alcaldes de Súchil, Mezquital y San Bernardo, incluida la titular del Sistema de Aguas de Vicente Guerrero, con la finalidad de que reaccionen y muestren la voluntad de transparentar la información, obligación que tienen para con los ciudadanos.

Reconoció que no ha sido fácil que los sujetos obligados a rendir acciones de transparencia lo aceptan, sin embargo con el respaldo de las verificaciones que se les hacen se les puede señalar que no están cumpliendo con sus obligaciones de transparencia y como no lo haces el Consejo tiene la facultad de emitir amonestaciones públicas y multas.

Dijo que existen 50 obligaciones de transparencia comunes y todos los sujetos obligados tienen que cumplir. Y destacó que por lo general las inconsistencias es por no informar sobre gastos de viáticos, estados financieros, programas sociales, estructura, nomina, etc.; obligaciones que siempre tienen que estar actualizadas.