Alejandra Roldán, la primera mujer trans en modificar su acta de nacimiento en la capital de Durango

Tras un año de proceso legal, finalmente este miércoles 17 de marzo la activista de la comunidad LGBT+, Alejandra Roldán obtuvo el registro correspondiente a su identidad de género en la ciudad de de Durango.

En entrevista para El Sol de Durango, Alejandra compartió cómo fue que vivió el proceso así como los obstáculos a los que se enfrentó para poder cambiar su nombre y género en su acta de nacimiento.

Señaló que fue de la mano de la abogada y presidenta de la asociación "Sí hay mujeres en Durango", Julieta Hernández Camargo, así como con el apoyo de la organización nacional "México igualitario", solicitaron al Registro Civil el cambio de nombre en el acta de nacimiento, sin embargo, debido a que la Ley de Identidad de Género aún no existe en Durango la petición fue rechazada.

Foto: Cortesía | Alejandra Roldán

"Por ello, conforme a las jurisprudencias que ya existen por parte de la Suprema Corte de Justicia, se mete el amparo y finalmente después de un año falla a nuestro favor, dando un lapso de tres días al Registro Civil para que emita mi nueva acta de nacimiento y pues el día de ayer ya pude registrar mi nueva documentación", así lo destaca Alejandra.

Agregó que los obstáculos principales que tuvo que enfrentar fue principalmente en el aspecto burocrático. Sin embargo destacó el apoyo del director del Registro Civil en Durango, "después de que teníamos ya la sentencia del juez federal, si quiero destacar también la participación por parte del director del Registro Civil, el cual nos recibió de manera muy amable, revisó la orden del juez y después se puso en contacto con nosotros".

Sin duda este hecho marca un antes y un después en el estado de Durango, ya que Alejandra es la segunda mujer en la entidad en cambiar su acta de nacimiento, y la primera en lograrlo en el municipio de Durango.

Pero la joven duranguense puntualizó que aunque este es un hecho sin precedentes aún falta mucho por hacer en cuanto a la comunidad trans respecta. "Estamos dando un paso grande, no como quisiéramos, que se aprobara la Ley de Identidad de Género en el estado de Durango y también lamentable que haya sido a través de un amparo, cuando los diputados no están haciendo bien su trabajo, no se han atrevido a abordar la agenda de la diversidad sexual", destacó.

¿En qué consiste la Ley de Identidad de Género?

Seguramente has escuchado hablar de esta ley, pero, ¿sabes en qué consiste? Pues bien, entre otras cosas esta abre la posibilidad a que cualquier persona que no se sienta identificada con el género que le fue asignado en su acta de nacimiento pueda expedir nuevamente sus documentos oficiales con otro nombre de pila y el género con que se identifique.

Hasta el momento solo 13 estados de la República han aprobado la Ley de Identidad de Género, Ciudad de México, Michoacán, Nayarit, Coahuila, Colima, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Sonora, Chihuahua y Quintana Roo.

Cabe señalar que las reformas de Jalisco y Oaxaca son las únicas que incluyen a las y los menores de 18 años de edad, como parte de quienes pueden acceder a cambiar su nombre y género en el acta de nacimiento.

La primera persona trans en modificar su acta de nacimiento en el estado de Durango

La antecesora de Alejandra en este trámite fue una mujer trans que radica en Guadalajara pero nació en Durango, de quien se desconoce su nombre y edad, pero también acudió con la licenciada Julieta Hernández Camargo para solicitar asesoría y acompañamiento legal.

Cabe mencionar que esta acción se hizo realidad gracias a un amparo y la instrucción del juzgado federal de que al Registro Civil de Durango no se emitía en 24 horas la nueva acta de nacimiento se haría acreedor a sanciones.

Un logro para la comunidad trans en Durango; la lucha sigue

Roldán señaló que a pesar de que este hecho es un triunfo para la comunidad LGBT en Durango, los colectivos continuarán con la lucha para que la Ley de Identidad de Genero sea una realidad en la entidad duranguense.

"Es una necesidad latente para la población trans en el estado de Durango, porque nos enfrentamos a mucha discriminación desde el hogar, en lo laboral, en lo escolar, y yo creo que el tener nuestra documentación en orden conforme a nuestra identidad de género, a cómo nosotros nos sentimos y cómo queremos que la sociedad nos vea y nos trate, nos da más seguridad al decir quiénes somos".

Añadió que luego de que este miércoles se diera a conocer la noticia en redes sociales, varias personas trans se acercaron a ella y a Julieta Hernández Camargo para solicitarles asesoría al respecto. "Nos sorprendió a la licenciada Julieta como a mí, el ver, te lo digo la necesidad que se ha vuelto esta ley en el estado de Durango, ver cuántos chicos y chicas están pasando por lo mismo, ver que sufren discriminación ya que sus papeles no coinciden con su identidad de género".

Para concluir, Alejandra señaló que tras este logro el siguiente paso es impulsar la ley en Durango, "lograr que los diputados se pongan a trabajar e informarlos más que nada, porque el desconocimiento de esta ley pues ha impedido que la legislen a favor", finalizó.